Завершен сезон у саудов. Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром

27 мая в одно время состоялись поединки последнего 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду оформил дубль за Аль-Наср в матче против команды Аль-Иттихад (4:2) и стал лучшим бомбардиром сезона (35 мячей) – это рекорд для саудовской лиги.

CR7 стал первым в истории игроком, побеждающим среди лучших бомбардиров в 4 разных чемпионатах (Ла Лига – 3 раза, Серия A, АПЛ, Саудовская лига).

28 голов в турнире забил серб Александар Митрович, который отличился на 90+2 минуте за Аль-Хиляль и принес победу своей команде в гостевой игре против Аль-Вахды (2:1).

Итоговая турнирная таблица: Аль-Хиляль – чемпион (96 очков), Аль-Наср (82), Аль-Ахли (65), Аль-Таавун (59), Аль-Иттихад (54).

Вылетели из топ-дивизиона: Абха (32), Аль-Таи (31), Аль-Хазем (24).

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 27 мая

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 4:2

Голы: Роналду, 45+3, 69, Гариб, 79 (пен), Аль-Немер, 90+5 – Аль-Шамрани, 89, Фабиньо, 90+2

Аль-Вахда – Аль-Хиляль – 1:2

Голы: Наджи, 77 – Канно, 19, Митрович, 90+2

Другие матчи игрового дня

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

