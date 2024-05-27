Завершен сезон у саудов. Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром
27 мая в одно время состоялись матчи 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии
27 мая в одно время состоялись поединки последнего 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду оформил дубль за Аль-Наср в матче против команды Аль-Иттихад (4:2) и стал лучшим бомбардиром сезона (35 мячей) – это рекорд для саудовской лиги.
CR7 стал первым в истории игроком, побеждающим среди лучших бомбардиров в 4 разных чемпионатах (Ла Лига – 3 раза, Серия A, АПЛ, Саудовская лига).
28 голов в турнире забил серб Александар Митрович, который отличился на 90+2 минуте за Аль-Хиляль и принес победу своей команде в гостевой игре против Аль-Вахды (2:1).
Итоговая турнирная таблица: Аль-Хиляль – чемпион (96 очков), Аль-Наср (82), Аль-Ахли (65), Аль-Таавун (59), Аль-Иттихад (54).
Вылетели из топ-дивизиона: Абха (32), Аль-Таи (31), Аль-Хазем (24).
Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 27 мая
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 4:2
Голы: Роналду, 45+3, 69, Гариб, 79 (пен), Аль-Немер, 90+5 – Аль-Шамрани, 89, Фабиньо, 90+2
Аль-Вахда – Аль-Хиляль – 1:2
Голы: Наджи, 77 – Канно, 19, Митрович, 90+2
Другие матчи игрового дня
- Аль-Таавун – Аль-Иттифак – 1:0
- Аль-Таи – Аль-Ахдуд – 0:2
- Аль-Хазем – Абха – 2:1
- Аль-Халидж – Аль-Рияд – 1:2
- Аль-Шабаб – Аль-Фатех – 3:2
- Дамак – Аль-Раед – 1:1
- Аль-Ахли – Аль-Фейха – 1:0
Итоговая таблица
Лучшие бомбардиры
🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024
Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩
He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥
The FIRST EVER To Be
THE LEAGUE TOP SCORER
of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq
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