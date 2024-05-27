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Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
27 мая 2024, 23:23 | Обновлено 27 мая 2024, 23:54
1235
0

Завершен сезон у саудов. Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром

27 мая в одно время состоялись матчи 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии

27 мая 2024, 23:23 | Обновлено 27 мая 2024, 23:54
1235
0
Завершен сезон у саудов. Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

27 мая в одно время состоялись поединки последнего 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду оформил дубль за Аль-Наср в матче против команды Аль-Иттихад (4:2) и стал лучшим бомбардиром сезона (35 мячей) – это рекорд для саудовской лиги.

CR7 стал первым в истории игроком, побеждающим среди лучших бомбардиров в 4 разных чемпионатах (Ла Лига – 3 раза, Серия A, АПЛ, Саудовская лига).

28 голов в турнире забил серб Александар Митрович, который отличился на 90+2 минуте за Аль-Хиляль и принес победу своей команде в гостевой игре против Аль-Вахды (2:1).

Итоговая турнирная таблица: Аль-Хиляль – чемпион (96 очков), Аль-Наср (82), Аль-Ахли (65), Аль-Таавун (59), Аль-Иттихад (54).

Вылетели из топ-дивизиона: Абха (32), Аль-Таи (31), Аль-Хазем (24).

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур, 27 мая

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 4:2

Голы: Роналду, 45+3, 69, Гариб, 79 (пен), Аль-Немер, 90+5 – Аль-Шамрани, 89, Фабиньо, 90+2

Аль-Вахда – Аль-Хиляль – 1:2

Голы: Наджи, 77 – Канно, 19, Митрович, 90+2

Другие матчи игрового дня

  • Аль-Таавун – Аль-Иттифак – 1:0
  • Аль-Таи – Аль-Ахдуд – 0:2
  • Аль-Хазем – Абха – 2:1
  • Аль-Халидж – Аль-Рияд – 1:2
  • Аль-Шабаб – Аль-Фатех – 3:2
  • Дамак – Аль-Раед – 1:1
  • Аль-Ахли – Аль-Фейха – 1:0

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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