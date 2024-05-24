Роналду на голодном пайке. В Саудовской Аравии сыгран предпоследний тур

Вечером 23 мая прошли матчи 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Португальский форвард Криштиану Роналду не сумел отличиться в матче Аль-Наср против Аль-Рияда (2:2).

Однако он остается лучшим бомбардиром сезона (33 гола), опережая Александара Митровича из Аль-Хиляля (27), этот клуб на правах чемпиона обыграл Аль-Таи (3:1).

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль – досрочный чемпион (93 очка), Аль-Наср (79), Аль-Ахли (62), Аль-Таавун (56), Аль-Иттихад (54).

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур, 23 мая

Абха – Аль-Халидж – 2:1

Голы: Камано, 34, Ногера, 90+4 – Аль-Салем, 78

Аль-Ахдуд – Аль-Вахда – 1:1

Голы: Кольядо, 30 – Игало, 12

Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 1:0

Гол: Медран, 38

Аль-Раед – Аль-Ахли – 0:0

Аль-Рияд – Аль-Наср – 2:2

Голы: Грей, 26, Аль-Акель, 45+1 – Отавио, 15, Аль-Немер, 90+7

Аль-Фатех – Аль-Хазем – 2:1

Голы: Тельо, 30, Селарраян, 40 – Тозе, 22

Аль-Фейха – Аль-Таавун – 1:1

Голы: Сакала, 12 – Аль-Ояяри, 9

Аль-Хиляль – Аль-Таи – 3:1

Голы: Салем Аль-Давсари, 17, Мишаэл, 44, Малком, 60 – Кордя, 64

Аль-Иттихад – Дамак – 4:1

Голы: Жота, 39, Хаджи, 48, Аль-Сахафи, 78, Аль-Шамрани, 87.

Турнирная таблица