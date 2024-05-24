Роналду на голодном пайке. В Саудовской Аравии сыгран предпоследний тур
Вечером 23 мая прошли матчи 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 23 мая прошли матчи 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Португальский форвард Криштиану Роналду не сумел отличиться в матче Аль-Наср против Аль-Рияда (2:2).
Однако он остается лучшим бомбардиром сезона (33 гола), опережая Александара Митровича из Аль-Хиляля (27), этот клуб на правах чемпиона обыграл Аль-Таи (3:1).
В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль – досрочный чемпион (93 очка), Аль-Наср (79), Аль-Ахли (62), Аль-Таавун (56), Аль-Иттихад (54).
Чемпионат Саудовской Аравии
33-й тур, 23 мая
Абха – Аль-Халидж – 2:1
Голы: Камано, 34, Ногера, 90+4 – Аль-Салем, 78
Аль-Ахдуд – Аль-Вахда – 1:1
Голы: Кольядо, 30 – Игало, 12
Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 1:0
Гол: Медран, 38
Аль-Раед – Аль-Ахли – 0:0
Аль-Рияд – Аль-Наср – 2:2
Голы: Грей, 26, Аль-Акель, 45+1 – Отавио, 15, Аль-Немер, 90+7
Аль-Фатех – Аль-Хазем – 2:1
Голы: Тельо, 30, Селарраян, 40 – Тозе, 22
Аль-Фейха – Аль-Таавун – 1:1
Голы: Сакала, 12 – Аль-Ояяри, 9
Аль-Хиляль – Аль-Таи – 3:1
Голы: Салем Аль-Давсари, 17, Мишаэл, 44, Малком, 60 – Кордя, 64
Аль-Иттихад – Дамак – 4:1
Голы: Жота, 39, Хаджи, 48, Аль-Сахафи, 78, Аль-Шамрани, 87.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|33
|30
|3
|0
|99 - 22
|93
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|33
|25
|4
|4
|96 - 40
|79
|3
|Аль-Ахли Джидда
|33
|18
|8
|7
|66 - 35
|62
|4
|Аль-Таавун
|33
|15
|11
|7
|50 - 35
|56
|5
|Аль-Иттихад
|33
|16
|6
|11
|61 - 50
|54
|6
|Аль-Иттифак
|33
|12
|12
|9
|43 - 33
|48
|7
|Аль-Фатех
|33
|12
|9
|12
|55 - 52
|45
|8
|Аль-Фейха
|33
|11
|11
|11
|44 - 51
|44
|9
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|33
|11
|8
|14
|42 - 40
|41
|10
|Дамак
|33
|10
|10
|13
|43 - 44
|40
|11
|Аль-Халидж
|33
|9
|10
|14
|35 - 45
|37
|12
|Аль-Раед
|33
|9
|9
|15
|40 - 48
|36
|13
|Аль-Вахда Мекка
|33
|10
|6
|17
|44 - 58
|36
|14
|Аль-Рияд
|33
|7
|11
|15
|31 - 56
|32
|15
|Абха
|33
|9
|5
|19
|37 - 85
|32
|16
|Аль-Таи
|33
|8
|7
|18
|34 - 62
|31
|17
|Аль-Ахдуд
|33
|8
|6
|19
|31 - 52
|30
|18
|Аль-Хазм
|33
|3
|12
|18
|32 - 75
|21
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