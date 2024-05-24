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Чемпионат Саудовской Аравии
Абха
23.05.2024 21:00 – FT 2 : 1
Аль-Халидж
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Саудовская Аравия
24 мая 2024, 01:15 | Обновлено 24 мая 2024, 01:27
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Роналду на голодном пайке. В Саудовской Аравии сыгран предпоследний тур

Вечером 23 мая прошли матчи 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии

24 мая 2024, 01:15 | Обновлено 24 мая 2024, 01:27
102
0
Роналду на голодном пайке. В Саудовской Аравии сыгран предпоследний тур
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 мая прошли матчи 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Португальский форвард Криштиану Роналду не сумел отличиться в матче Аль-Наср против Аль-Рияда (2:2).

Однако он остается лучшим бомбардиром сезона (33 гола), опережая Александара Митровича из Аль-Хиляля (27), этот клуб на правах чемпиона обыграл Аль-Таи (3:1).

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль – досрочный чемпион (93 очка), Аль-Наср (79), Аль-Ахли (62), Аль-Таавун (56), Аль-Иттихад (54).

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур, 23 мая

Абха – Аль-Халидж – 2:1

Голы: Камано, 34, Ногера, 90+4 – Аль-Салем, 78

Аль-Ахдуд – Аль-Вахда – 1:1

Голы: Кольядо, 30 – Игало, 12

Аль-Иттифак – Аль-Шабаб – 1:0

Гол: Медран, 38

Аль-Раед – Аль-Ахли – 0:0

Аль-Рияд – Аль-Наср – 2:2

Голы: Грей, 26, Аль-Акель, 45+1 – Отавио, 15, Аль-Немер, 90+7

Аль-Фатех – Аль-Хазем – 2:1

Голы: Тельо, 30, Селарраян, 40 – Тозе, 22

Аль-Фейха – Аль-Таавун – 1:1

Голы: Сакала, 12 – Аль-Ояяри, 9

Аль-Хиляль – Аль-Таи – 3:1

Голы: Салем Аль-Давсари, 17, Мишаэл, 44, Малком, 60 – Кордя, 64

Аль-Иттихад – Дамак – 4:1

Голы: Жота, 39, Хаджи, 48, Аль-Сахафи, 78, Аль-Шамрани, 87.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 33 30 3 0 99 - 22 93
2 Аль-Наср Эр-Рияд 33 25 4 4 96 - 40 79
3 Аль-Ахли Джидда 33 18 8 7 66 - 35 62
4 Аль-Таавун 33 15 11 7 50 - 35 56
5 Аль-Иттихад 33 16 6 11 61 - 50 54
6 Аль-Иттифак 33 12 12 9 43 - 33 48
7 Аль-Фатех 33 12 9 12 55 - 52 45
8 Аль-Фейха 33 11 11 11 44 - 51 44
9 Аль-Шабаб Эр-Рияд 33 11 8 14 42 - 40 41
10 Дамак 33 10 10 13 43 - 44 40
11 Аль-Халидж 33 9 10 14 35 - 45 37
12 Аль-Раед 33 9 9 15 40 - 48 36
13 Аль-Вахда Мекка 33 10 6 17 44 - 58 36
14 Аль-Рияд 33 7 11 15 31 - 56 32
15 Абха 33 9 5 19 37 - 85 32
16 Аль-Таи 33 8 7 18 34 - 62 31
17 Аль-Ахдуд 33 8 6 19 31 - 52 30
18 Аль-Хазм 33 3 12 18 32 - 75 21
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Аль-Иттифак Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Александар Митрович Аль-Фейха Дамак Аль-Ахдуд Карим Бензема Игор Йовичевич Аль-Иттихад Джидда Аль-Раед Аль-Фатех Аль-Халидж Аль-Таи Аль-Вахда Мекка Аль-Шабаб Аль-Ахли Джидда Аль-Таавун Абха Аль-Хазем Аль-Рияд статистические расклады Малком Жота (Жоау Педру Невеш Филипе)
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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