Байер нашел усиление для чемпионского состава в Жироне

Чемпион Германии сезона 2023/2024 «Байер» из Леверкузена заинтересован в трансфере хавбека испанской «Жироны» Алейша Гарсии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Он пишет, что «черно-красные» достигли устного соглашения с 26-летним Гарсией. Сам футболист также не против перейти, чтобы поработать с Хави Алонсо.

Переговоры между клубами также выходят на финальную стадию. Потенциальная сумма трансфера составит 15-20 млн евро.

В нынешнем сезоне в составе «Жироны» Алейш Гарсия сыграл 40 матчей во всех турнирах. На его счету три гола и шесть результативных передач. Портал tramsfermarkt оценивает полузащитника в 25 млн евро.

