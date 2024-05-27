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  4. Байер нашел усиление для чемпионского состава в Жироне
Германия
27 мая 2024, 04:20 |
374
0

Байер нашел усиление для чемпионского состава в Жироне

Алейш Гарсия заинтересовал чемпиона Бундеслиги

27 мая 2024, 04:20 |
374
0
Байер нашел усиление для чемпионского состава в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Алейш Гарсия

Чемпион Германии сезона 2023/2024 «Байер» из Леверкузена заинтересован в трансфере хавбека испанской «Жироны» Алейша Гарсии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Он пишет, что «черно-красные» достигли устного соглашения с 26-летним Гарсией. Сам футболист также не против перейти, чтобы поработать с Хави Алонсо.

Переговоры между клубами также выходят на финальную стадию. Потенциальная сумма трансфера составит 15-20 млн евро.

В нынешнем сезоне в составе «Жироны» Алейш Гарсия сыграл 40 матчей во всех турнирах. На его счету три гола и шесть результативных передач. Портал tramsfermarkt оценивает полузащитника в 25 млн евро.

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Байер Жирона трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Алейш Гарсия
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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