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  4. ВИДЕО. Чемпионка турнира в Рабате отпраздновала титул стойкой на руках
WTA
26 мая 2024, 08:34 |
596
0

ВИДЕО. Чемпионка турнира в Рабате отпраздновала титул стойкой на руках

Пейтон Стернс завоевала первый титул на уровне WTA

26 мая 2024, 08:34 |
596
0
ВИДЕО. Чемпионка турнира в Рабате отпраздновала титул стойкой на руках
Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс

25 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате (Марокко).

В поединке за титул Пейтон Стернс разобралась с Майяр Шериф из Египта – 6:2, 6:1.

Во время церемонии награждения американка встала на руки и сделал несколько шагов.

Для Стернс это был первый титул на уровне WTA.

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WTA Рабат Майяр Шериф Пейтон Стернс видео
Владимир Клепач Источник: X
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