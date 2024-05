ВИДЕО. Чемпионка турнира в Рабате отпраздновала титул стойкой на руках

25 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате (Марокко).

В поединке за титул Пейтон Стернс разобралась с Майяр Шериф из Египта – 6:2, 6:1.

Во время церемонии награждения американка встала на руки и сделал несколько шагов.

Для Стернс это был первый титул на уровне WTA.

Celebrating her first WTA title 🏆 @peyton_stearns lifts the trophy in Rabat and shows off with a handstand! 🤸‍♀️ #WTARabat pic.twitter.com/NR22uQRP0r