ВИДЕО. Чемпионка турнира в Рабате отпраздновала титул стойкой на руках

25 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате (Марокко).

В поединке за титул Пейтон Стернс разобралась с Майяр Шериф из Египта – 6:2, 6:1.

Во время церемонии награждения американка встала на руки и сделал несколько шагов.

Для Стернс это был первый титул на уровне WTA.