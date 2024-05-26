WTA26 мая 2024, 08:34 |
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ВИДЕО. Чемпионка турнира в Рабате отпраздновала титул стойкой на руках
Пейтон Стернс завоевала первый титул на уровне WTA
26 мая 2024, 08:34 |
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25 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате (Марокко).
В поединке за титул Пейтон Стернс разобралась с Майяр Шериф из Египта – 6:2, 6:1.
Во время церемонии награждения американка встала на руки и сделал несколько шагов.
Для Стернс это был первый титул на уровне WTA.
Celebrating her first WTA title 🏆 @peyton_stearns lifts the trophy in Rabat and shows off with a handstand! 🤸♀️ #WTARabat pic.twitter.com/NR22uQRP0r— Tennis Channel (@TennisChannel) May 25, 2024
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