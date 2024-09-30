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  4. Определена соперница Стародубцевой в 1/8 финала большого турнира в Пекине
WTA
30 сентября 2024, 11:29 |
325
2

Определена соперница Стародубцевой в 1/8 финала большого турнира в Пекине

Юлия поборется против Анны Калинской, которая на отказе прошла Пейтон Стернс

30 сентября 2024, 11:29 |
325
2
Определена соперница Стародубцевой в 1/8 финала большого турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Калинская

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 4-м раунде украинка выйдет на корт против 14-й ракетки мира Анны Калинской, которая выступает в «нейтральном» статусе. Калинская в поединке 1/16 финала на отказе прошла представительницу США Пейтон Стернс (WTA 46).

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/16 финала

Пейтон Стернс (США) – Анна Калинская [10] – 6:3, 3:6, 1:3, RET., Стернс

Стародубцева в третий раз в карьере сыграет против теннисистки из топ-20 рейтинга WTA. В январе Юлия уступила Онс Жабер на старте основной сетки Australian Open 3:6, 1:6, которая на тот момент занимала 6-е место. А в конце августа украинка проиграла Виктории Азаренко, которая находилась на 20-й позиции, в 1-м раунде основы US Open.

Встреча Стародубцевой и Калинской запланирована на 1 октября.

Юлия в своем матче 1/16 финала в двух партиях уверенно одолела Элину Аванесян.

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Пейтон Стернс Анна Калинская Юлия Стародубцева WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Юля, віримо в тебе, ця калінська далека від ідеалу сильної тенісистки, цю кацапку можна пройти
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+3
C.Пеклов
Повезло нейтралці.Коли вже в матчах з нашими,хтось відмовиться...
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0
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