Дальше без украинок. Известна половина участниц 1/8 финала US Open у женщин

Состоялась первая половина матчей третьего раунда женского одиночного разряда на Открытом чемпионата США по теннису. В пятницу по местному времени на корты вышла нижняя часть сетки, где были две украинки.

Элина Свитолина выиграла первую партию у действующей чемпионки Коко Гофф, но не смогла довести матч до победы. Марта Костюк вела с брейком в третьей партии с Эммой Наварро, но в один момент ее игра полностью развалилась.

Бельгийка Элизе Мертенс остановила американку Мэдисон Киз, а Ван Яфань из Китая разобралась с трехкратной финалисткой Викторией Азаренко. В остальных матчах без неожиданностей, хотя Елена-Габриэла Русе имела все шансы после победы над Крейчиковой совершить еще один апсет в поединке с Паулой Бадосой.

US Open 2024. Третий круг

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Елена-Габриэла Русе [Q] – 4:6, 6:1, 7:6(8)

Ван Яфань – Виктория Азаренко [20] – 6:4, 3:6, 6:1

Эмма Наварро [13] – Марта Костюк [19] – 6:4, 4:6, 6:3

Коко Гофф [3] – Элина Свитолина [27] – 3:6, 6:3, 6:3

Чжэн Циньвэнь [7] – Юле Нимайер – 6:2, 6:1

Донна Векич [24] – Пейтон Стернс – 7:5, 6:4

Элизе Мертенс [33] – Мэдисон Киз [14] – 6:7, 7:5, 6:4

Арина Соболенко [2] – Екатерина Александрова [29] – 2:6, 6:1, 6:2

US Open 2024. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Ван Яфань

Эмма Наварро [13] – Коко Гофф [3]

Чжэн Циньвэнь [7] – Донна Векич [24]

Элизе Мертенс [33] – Арина Соболенко [2]