Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дальше без украинок. Известна половина участниц 1/8 финала US Open у женщин
US Open
31 августа 2024, 13:15 | Обновлено 31 августа 2024, 13:16
666
0

Дальше без украинок. Известна половина участниц 1/8 финала US Open у женщин

Вместо матча между Костюк и Свитолиной на этой стадии мы увидим американок

31 августа 2024, 13:15 | Обновлено 31 августа 2024, 13:16
666
0
Дальше без украинок. Известна половина участниц 1/8 финала US Open у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Состоялась первая половина матчей третьего раунда женского одиночного разряда на Открытом чемпионата США по теннису. В пятницу по местному времени на корты вышла нижняя часть сетки, где были две украинки.

Элина Свитолина выиграла первую партию у действующей чемпионки Коко Гофф, но не смогла довести матч до победы. Марта Костюк вела с брейком в третьей партии с Эммой Наварро, но в один момент ее игра полностью развалилась.

Бельгийка Элизе Мертенс остановила американку Мэдисон Киз, а Ван Яфань из Китая разобралась с трехкратной финалисткой Викторией Азаренко. В остальных матчах без неожиданностей, хотя Елена-Габриэла Русе имела все шансы после победы над Крейчиковой совершить еще один апсет в поединке с Паулой Бадосой.

US Open 2024. Третий круг

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Елена-Габриэла Русе [Q] – 4:6, 6:1, 7:6(8)
Ван Яфань – Виктория Азаренко [20] – 6:4, 3:6, 6:1

Эмма Наварро [13] – Марта Костюк [19] – 6:4, 4:6, 6:3
Коко Гофф [3] – Элина Свитолина [27] – 3:6, 6:3, 6:3

Чжэн Циньвэнь [7] – Юле Нимайер – 6:2, 6:1
Донна Векич [24] – Пейтон Стернс – 7:5, 6:4

Элизе Мертенс [33] – Мэдисон Киз [14] – 6:7, 7:5, 6:4
Арина Соболенко [2] – Екатерина Александрова [29] – 2:6, 6:1, 6:2

US Open 2024. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Ван Яфань
Эмма Наварро [13] – Коко Гофф [3]

Чжэн Циньвэнь [7] – Донна Векич [24]
Элизе Мертенс [33] – Арина Соболенко [2]

По теме:
Элина СВИТОЛИНА: «Была мини-операция прямо на US Open. Хочу доиграть сезон»
Киченок / Нис – Таунсенд / Янг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок / Остапенко – Цзян / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктория Азаренко Элина Свитолина Донна Векич Мэдисон Киз Марта Костюк Екатерина Александрова Арина Соболенко Коко Гофф Паула Бадоса Элизе Мертенс Эмма Наварро Ван Яфань Елена-Габриэла Русе Юле Нимайер Чжэн Циньвень Пейтон Стернс US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объяснил, почему Довбику сейчас очень тяжело играть за Рому
Футбол | 30 августа 2024, 21:39 0
Ребров объяснил, почему Довбику сейчас очень тяжело играть за Рому
Ребров объяснил, почему Довбику сейчас очень тяжело играть за Рому

Наставник сборной Украины верит, что и Артем, и римляне будут добавлять по ходу сезона

Людмила Киченок завершила выступления на US Open 2024 в миксте
Теннис | 30 августа 2024, 23:42 0
Людмила Киченок завершила выступления на US Open 2024 в миксте
Людмила Киченок завершила выступления на US Open 2024 в миксте

Украинка вместе со своим напарником Садио Думбия проиграла паре Перес / Жилле

Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Футбол | 30.08.2024, 17:10
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Футбол | 30.08.2024, 15:55
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ
Футбол | 31.08.2024, 11:01
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
30.08.2024, 07:01 6
Футбол
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
29.08.2024, 18:25 22
Хоккей
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
29.08.2024, 13:55 53
Футбол
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
29.08.2024, 21:01 1
Теннис
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
29.08.2024, 23:54 23
Футбол
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
30.08.2024, 17:49 6
Футбол
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 22
Теннис
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
30.08.2024, 06:23 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем