Сенсация и первый титул в карьере. Определена чемпионка турнира в Рабате

25 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате (Марокко).

В поединке за титул сошлись Майяр Шериф (Египет, WTA 66) и Пейтон Стернс (США, WTA 81). Встреча завершилась разгромной победой американки в двух сетах за 1 час и 13 минут.

WTA 250 Рабат. Грунт. Финал

Майяр Шериф (Египет) – Пейтон Стернс (США) – 2:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц. Перед стартом игры явной фавориткой у букмекерских контор была Шериф.

Для Стернс это первый титул на уровне WTA. С понедельника американка вернется в топ-70.

A ⭐️ BREAKTHROUGH ⭐️ week for Stearns 🏆@peyton_stearns locks in her first Hologic WTA Tour title with victory over Sherif in Rabat!#WTARabat pic.twitter.com/ED6hbU42Wv