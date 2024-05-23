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  4. Источник: ПСЖ готов подписать вратаря сборной россии за 20 млн евро
Франция
23 мая 2024, 12:25 |
2040
4

Источник: ПСЖ готов подписать вратаря сборной россии за 20 млн евро

Матвей Сафонов может покинуть «краснодар»

23 мая 2024, 12:25 |
2040
4
Источник: ПСЖ готов подписать вратаря сборной россии за 20 млн евро
Twitter. Матвей Сафонов

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется вратарем российского «краснодара» Матвеем Сафоновым, сообщает армянский журналист Храч Хачатрян.

По информации источника, чемпионы Лиги 1 еще не сделали официального предложения по трансферу 25-летнего футболиста, но отмечается, что клуб готов заплатить за игрока сборной страны-террориста 20 миллионов евро.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Матвей Сафонов остался в стране 404 и продолжает выступать за их национальную сборную (последняя игра – против Сербии 21 марта 2024 года).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Матвея Сафонова в 18 миллионов евро. В декабре 2022 года сообщалось, что им интересуется мадридский «Реал».

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Игорь Плахтий
псж, такий псж...
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+3
Keen Vision
Зашкварники.
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+3
Алекс 122
20 млн за русский мусор ?
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0
Boodya
Якщо куплять, то це буде що один + до того, чому я не люблю ПСЖ і французький футбол в цілому
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0
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