Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется вратарем российского «краснодара» Матвеем Сафоновым, сообщает армянский журналист Храч Хачатрян.

По информации источника, чемпионы Лиги 1 еще не сделали официального предложения по трансферу 25-летнего футболиста, но отмечается, что клуб готов заплатить за игрока сборной страны-террориста 20 миллионов евро.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Матвей Сафонов остался в стране 404 и продолжает выступать за их национальную сборную (последняя игра – против Сербии 21 марта 2024 года).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Матвея Сафонова в 18 миллионов евро. В декабре 2022 года сообщалось, что им интересуется мадридский «Реал».