Источник: ПСЖ готов подписать вратаря сборной россии за 20 млн евро
Матвей Сафонов может покинуть «краснодар»
Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется вратарем российского «краснодара» Матвеем Сафоновым, сообщает армянский журналист Храч Хачатрян.
По информации источника, чемпионы Лиги 1 еще не сделали официального предложения по трансферу 25-летнего футболиста, но отмечается, что клуб готов заплатить за игрока сборной страны-террориста 20 миллионов евро.
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Матвей Сафонов остался в стране 404 и продолжает выступать за их национальную сборную (последняя игра – против Сербии 21 марта 2024 года).
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Матвея Сафонова в 18 миллионов евро. В декабре 2022 года сообщалось, что им интересуется мадридский «Реал».
🚨Paris Saint-Germain have reportedly made an serious inquiry for FC Krasnodar's goalkeeper Matvey Safonov. But there is no official offer yet.— Hrach Khachatryan (@hrachoff) May 23, 2024
First reported by Championat, who claims that the French side is ready to sign goalie for €20 mln.#TransferNews pic.twitter.com/uUjnO4yhgm
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