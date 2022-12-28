Лунина могут заменить на вратаря из рф. В Реале ищут нового дублера Куртуа

Украинский голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин может быть заменен в 2023 году.

Все дело в том, что контракт украинца истекает летом 2024 года. Однако, как уже сообщалось, Андрею нужна практика, а не просто быть дублером Тибо Куртуа, поэтому предполагается, что Андрей уйдет в аренду.

Испанские СМИ предположили, кем в таком случае «Реал» сможет заменить Лунина:

Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

Давид Сория («Хетафе»);

Аугустин Росси («Бока Хуниорс»);

Янн Зоммер («Боруссия М»);

Алтай Байындир («Фенербахче»);

Матвей Сафонов («Краснодар»).

Контракт основного вратаря «Реала» Куртуа заканчивается аж в 2026 году. А вот у вышеперечисленных голкиперов – летом 2023 года, поэтому «сливочные» смогут заполучить их бесплатно.