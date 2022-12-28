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  4. Лунина могут заменить на вратаря из рф. В Реале ищут нового дублера Куртуа
Испания
28 декабря 2022, 17:37 |
998
4

Лунина могут заменить на вратаря из рф. В Реале ищут нового дублера Куртуа

Если Андрей покинет мадридский клуб – «Реалу» нужно будет выйти на трансферный рынок

28 декабря 2022, 17:37 |
998
4
Лунина могут заменить на вратаря из рф. В Реале ищут нового дублера Куртуа
Twitter. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин может быть заменен в 2023 году.

Все дело в том, что контракт украинца истекает летом 2024 года. Однако, как уже сообщалось, Андрею нужна практика, а не просто быть дублером Тибо Куртуа, поэтому предполагается, что Андрей уйдет в аренду.

Испанские СМИ предположили, кем в таком случае «Реал» сможет заменить Лунина:

  • Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);
  • Давид Сория («Хетафе»);
  • Аугустин Росси («Бока Хуниорс»);
  • Янн Зоммер («Боруссия М»);
  • Алтай Байындир («Фенербахче»);
  • Матвей Сафонов («Краснодар»).

Контракт основного вратаря «Реала» Куртуа заканчивается аж в 2026 году. А вот у вышеперечисленных голкиперов – летом 2023 года, поэтому «сливочные» смогут заполучить их бесплатно.

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Источник DefensaCentral
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Gargantua
про Сафонова смешно, ему до Лунина далеко.
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Віталій Яценко
Де Хеа має опцію продовжити контракт ще на рік. Та й він зараз у фаворі в МЮ.
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