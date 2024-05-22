Клубы из Италии и Франции интересуются защитником Шахтера
Иракли Азаров может покинуть донецкий клуб
Три европейских клуба проявляют интерес к защитнику «Шахтера» Иракли Азарову. Об этом сообщают грузинские СМИ, ссылаясь на агента игрока Мамуку Джугели.
По их информации, речь идет об одном клубе из итальянской Серии А, одном – из французской Лиги 1, а также о шотландском «Селтике». В январе сообщалось о том, что Азарова предлагали «Ювентусу» и «Наполи».
В нынешнем сезоне на счету 22-летнего грузинского защитника 33 матча за «Шахтер» во всех турнирах, в которых он отличился 4 ассистами. Контракт Азарова рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
🚨 EXCL: French Ligue 1 club, Italian Serie A club and Scottish Celtic are interested in the transfer of Irakli Azarov. 🇬🇪— Geo Team (@Geo__team) May 22, 2024
Mamuka Jugeli, the player's agent, confirmed this with Geo Team ✅ pic.twitter.com/T0iz99cHxz
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