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Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 16:29 | Обновлено 22 мая 2024, 16:39
1351
4

Клубы из Италии и Франции интересуются защитником Шахтера

Иракли Азаров может покинуть донецкий клуб

22 мая 2024, 16:29 | Обновлено 22 мая 2024, 16:39
1351
4
Клубы из Италии и Франции интересуются защитником Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Иракли Азаров

Три европейских клуба проявляют интерес к защитнику «Шахтера» Иракли Азарову. Об этом сообщают грузинские СМИ, ссылаясь на агента игрока Мамуку Джугели.

По их информации, речь идет об одном клубе из итальянской Серии А, одном – из французской Лиги 1, а также о шотландском «Селтике». В январе сообщалось о том, что Азарова предлагали «Ювентусу» и «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего грузинского защитника 33 матча за «Шахтер» во всех турнирах, в которых он отличился 4 ассистами. Контракт Азарова рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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Иракли Азаров Шахтер Донецк Селтик трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: Twitter
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New Zealander
20 милионов не меньше. Может он и стоит чуть меньше (15 ) но отпустим только за 20 потому что нам самим нужен и некем закрыть его позицию сейчас (Мироши и Педриньйо явно слабее его)
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0
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serhiy
До 50 млн навіть не думайте ) . А якщо серйозно в нього зальоти в захисті в ЛЧ памятаю.
 І в збірну Грузії "великий " захисник не попав ).Навіщо його купували,тепер попробуй спихнути.
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