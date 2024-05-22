Клубы из Италии и Франции интересуются защитником Шахтера

Три европейских клуба проявляют интерес к защитнику «Шахтера» Иракли Азарову. Об этом сообщают грузинские СМИ, ссылаясь на агента игрока Мамуку Джугели.

По их информации, речь идет об одном клубе из итальянской Серии А, одном – из французской Лиги 1, а также о шотландском «Селтике». В январе сообщалось о том, что Азарова предлагали «Ювентусу» и «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего грузинского защитника 33 матча за «Шахтер» во всех турнирах, в которых он отличился 4 ассистами. Контракт Азарова рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.