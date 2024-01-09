Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитника Шахтера предложили Наполи и Ювентусу. Но пока без конкретики
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 19:12 | Обновлено 09 января 2024, 19:14
645
0

Защитника Шахтера предложили Наполи и Ювентусу. Но пока без конкретики

Иракли Азаров вскоре может перебраться на Апеннины

09 января 2024, 19:12 | Обновлено 09 января 2024, 19:14
645
0
Защитника Шахтера предложили Наполи и Ювентусу. Но пока без конкретики
shakhtar.com. Иракли Азаров

21-летний левый фулбек «Шахтера» Иракли Азаров был предложен чемпиону Италии «Наполи», информирует Sport del Sud.

Агент футболиста Мамука Джугели, который также представляет интересы вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, переговорил с собственником неаполитанского клуба на предмет потенциального трансфера фулбека «горняков».

«Мы работаем над тем, чтобы Иракли перешел в топ-команду. Через какое-то время он уйдет, я вижу его будущее в лучших командах и лучших лигах. Не могу скрыть, я без ума от Азарова. Я говорил о нем с президентом «Наполи» Де Лаурентисом, «Ювентусом» и другими, но это не был конкретный разговор», - рассказал Джугели.

Отметим, что Азаров перешел в «Шахтер» в августе минувшего года из «Црвены Звезды» за 3 миллиона евро.

В текущем сезоне грузинский защитник провел за «горняков» 17 матчей (2 ассиста), в том числе 4 – в рамках групповой стадии Лиги чемпионов (1 ассист).

По теме:
Зальцбург выступил против аренды экс-форварда Шахтера в Интернасьонал
Источник: Колос интересуется основным нападающим европейской сборной
Источник: Реал рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
Иракли Азаров Шахтер Донецк Наполи трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Ювентус футбольные агенты
Источник Sport del Sud
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграют Мудрик и Забарный? Жеребьевка 4 раунда Кубка Англии
Футбол | 09 января 2024, 00:05 8
С кем сыграют Мудрик и Забарный? Жеребьевка 4 раунда Кубка Англии
С кем сыграют Мудрик и Забарный? Жеребьевка 4 раунда Кубка Англии

Челси сразится c Астон Виллой, есть битва Манчестер Сити и Тоттенхэма

Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Бокс | 08 января 2024, 23:31 1
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде

Поединок пройдет 17 февраля на Kingdom Arena в Саудовской Аравии

Подготовка к Олимпиаде. УАФ рассказала о планах Украины U-23
Футбол | 09.01.2024, 18:15
Подготовка к Олимпиаде. УАФ рассказала о планах Украины U-23
Подготовка к Олимпиаде. УАФ рассказала о планах Украины U-23
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
Футбол | 09.01.2024, 11:09
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Теннис | 08.01.2024, 21:25
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 20
Футбол
ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup
ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup
07.01.2024, 16:43
Теннис
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
07.01.2024, 20:48 3
Бокс
Ласицкене обвинила Минспорта россии в том, что не поедет на Олимпиаду-2024
Ласицкене обвинила Минспорта россии в том, что не поедет на Олимпиаду-2024
08.01.2024, 12:19 13
Другие виды
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
08.01.2024, 13:23 5
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
08.01.2024, 18:21 21
Футбол
Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
08.01.2024, 12:47 7
Футбол
Салах в спарринге Египта не забил пенальти. У узбеков отличился экс-руховец
Салах в спарринге Египта не забил пенальти. У узбеков отличился экс-руховец
08.01.2024, 03:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем