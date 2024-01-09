Защитника Шахтера предложили Наполи и Ювентусу. Но пока без конкретики

21-летний левый фулбек «Шахтера» Иракли Азаров был предложен чемпиону Италии «Наполи», информирует Sport del Sud.

Агент футболиста Мамука Джугели, который также представляет интересы вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, переговорил с собственником неаполитанского клуба на предмет потенциального трансфера фулбека «горняков».

«Мы работаем над тем, чтобы Иракли перешел в топ-команду. Через какое-то время он уйдет, я вижу его будущее в лучших командах и лучших лигах. Не могу скрыть, я без ума от Азарова. Я говорил о нем с президентом «Наполи» Де Лаурентисом, «Ювентусом» и другими, но это не был конкретный разговор», - рассказал Джугели.

Отметим, что Азаров перешел в «Шахтер» в августе минувшего года из «Црвены Звезды» за 3 миллиона евро.

В текущем сезоне грузинский защитник провел за «горняков» 17 матчей (2 ассиста), в том числе 4 – в рамках групповой стадии Лиги чемпионов (1 ассист).