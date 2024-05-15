Бавария приняла неожиданное решение относительно коуча на следующий сезон

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может остаться в мюнхенском клубе на следующий сезоне. Ранее сообщалось, что Томас покинет клуб после завершения кампании.

По информации The Guardian, руководство «Баварии» попытается договориться с Тухелем и убедить его остаться. Такое решение было принято из-за того, что боссы «ротен» так и не смогли найти замену немецкому тренеру. Однако Тухель не уверен, что останется в «Баварии», ведь его интересует вариант работы с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что лидеры «Баварии» пытаются убедить руководство клуба сохранить Тухеля.