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  4. Бавария приняла неожиданное решение относительно коуча на следующий сезон
Германия
15 мая 2024, 23:29 |
273
0

Бавария приняла неожиданное решение относительно коуча на следующий сезон

Тухель может остаться в должности главного тренера «ротен»

15 мая 2024, 23:29 |
273
0
Бавария приняла неожиданное решение относительно коуча на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может остаться в мюнхенском клубе на следующий сезоне. Ранее сообщалось, что Томас покинет клуб после завершения кампании.

По информации The Guardian, руководство «Баварии» попытается договориться с Тухелем и убедить его остаться. Такое решение было принято из-за того, что боссы «ротен» так и не смогли найти замену немецкому тренеру. Однако Тухель не уверен, что останется в «Баварии», ведь его интересует вариант работы с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что лидеры «Баварии» пытаются убедить руководство клуба сохранить Тухеля.

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Томас Тухель Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Дмитро Олійник Источник: The Guardian
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