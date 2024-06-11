Матчи Euro-2024 будут обслуживать 19 арбитров из 15 стран. В их число входит аргентинец Факундо Тельо, который стал вторым рефери из Южной Америки, выбранным для участия в европейском форуме. 10 арбитров работали на предыдущих финальных турнирах. Причем француз Клеман Тюрпен проводил матчи на двух чемпионатах – ЧЕ-2016 и ЧЕ-2020.

Средний возраст судейского корпуса на Euro-2024 – 40,8 лет. Самый старший – 48-летний итальянец Даниеле Орсато, а самый младший – 35-летний француз Франсуа Летексье.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ