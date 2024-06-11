ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен чемпионатов мира возглавил клуб второй Бундеслиги
Мирослав Клозе будет работать с «Нюрнбергом»
Клуб второй немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Мирослава Клозе.
46-летний немецкий специалист приступит к выполнению своих обязательств 24 июня. Условия и срок действия контракта с Клозе не называются.
«Нюрнберг» станет вторым опытом самостоятельной работы Клозе на взрослом уровне. В 2022 – 2023 годах он возглавлял австрийский «Райндорф Альтах». До этого лучший бомбардир в истории чемпионатов мира входил в тренерский штаб «Баварии» и возглавлял молодежную команду U-17 мюнхенского клуба.
В марте текущего года Клозе рассматривался на пост главного тренера «Лацио».
Die #FCNPK #MitMIRO #Klose und Sportvorstand Joti #Chatzialexiou könnt ihr euch hier nochmal im Re-Live angucken 👉 https://t.co/PIdoxF44Fo#fcn pic.twitter.com/P3ujdGM1gl— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) June 11, 2024
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