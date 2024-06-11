ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен чемпионатов мира возглавил клуб второй Бундеслиги

Клуб второй немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Мирослава Клозе.

46-летний немецкий специалист приступит к выполнению своих обязательств 24 июня. Условия и срок действия контракта с Клозе не называются.

«Нюрнберг» станет вторым опытом самостоятельной работы Клозе на взрослом уровне. В 2022 – 2023 годах он возглавлял австрийский «Райндорф Альтах». До этого лучший бомбардир в истории чемпионатов мира входил в тренерский штаб «Баварии» и возглавлял молодежную команду U-17 мюнхенского клуба.

В марте текущего года Клозе рассматривался на пост главного тренера «Лацио».