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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен чемпионатов мира возглавил клуб второй Бундеслиги
Германия
11 июня 2024, 14:41 |
684
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен чемпионатов мира возглавил клуб второй Бундеслиги

Мирослав Клозе будет работать с «Нюрнбергом»

11 июня 2024, 14:41 |
684
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен чемпионатов мира возглавил клуб второй Бундеслиги
ФК Нюрнберг. Мирослав Клозе

Клуб второй немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Мирослава Клозе.

46-летний немецкий специалист приступит к выполнению своих обязательств 24 июня. Условия и срок действия контракта с Клозе не называются.

«Нюрнберг» станет вторым опытом самостоятельной работы Клозе на взрослом уровне. В 2022 – 2023 годах он возглавлял австрийский «Райндорф Альтах». До этого лучший бомбардир в истории чемпионатов мира входил в тренерский штаб «Баварии» и возглавлял молодежную команду U-17 мюнхенского клуба.

В марте текущего года Клозе рассматривался на пост главного тренера «Лацио».

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Нюрнберг Мирослав Клозе
Олег Дидух Источник
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