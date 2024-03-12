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  4. Клозе может заменить Сарри в Лацио
Италия
12 марта 2024, 19:09 |
322
0

Клозе может заменить Сарри в Лацио

Клуб ищет замену главному тренеру

12 марта 2024, 19:09 |
322
0
Клозе может заменить Сарри в Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирослав Клозе

Ранее уже сообщалось о том, что главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри подал в отставку.

Пока что не известно, приняло ли руководство «Лацио» отставку Сарри. Однако, по информации итальянских СМИ, клуб уже занят поисками замены для тренера. В шорт-листе руководства «Орлов» присутствуют имена трех экс-игроков «Лацио – Томмазо Рокки, Мирослава Клозе и Кристиана Брокки, а также Игора Тудора.

У Рокки пока что нет никакого опыта самостоятельно тренерской работы, за плечами у Клозе – только девять месяцев работы с австрийским «Райндорф Альтах».

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Маурицио Сарри Лацио отставка Мирослав Клозе Кристиан Брокки Игор Тудор
Источник Sky Sport Italia
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