Клозе может заменить Сарри в Лацио

Ранее уже сообщалось о том, что главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри подал в отставку.

Пока что не известно, приняло ли руководство «Лацио» отставку Сарри. Однако, по информации итальянских СМИ, клуб уже занят поисками замены для тренера. В шорт-листе руководства «Орлов» присутствуют имена трех экс-игроков «Лацио – Томмазо Рокки, Мирослава Клозе и Кристиана Брокки, а также Игора Тудора.

У Рокки пока что нет никакого опыта самостоятельно тренерской работы, за плечами у Клозе – только девять месяцев работы с австрийским «Райндорф Альтах».