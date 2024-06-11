Илья ЗАБАРНЫЙ: «Подготовка к Евро-2024 идет по плану»

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке команды к Евро-2024:

— В принципе, наша подготовка к Евро-2024 идет по плану. То, что нам нужно, мы наигрываем и готовимся непосредственно к первому матчу на чемпионате Европы (17 июня против Румынии, — прим.).

Атмосфера в команде хорошая. У нас всё нормально, мы понимаем, куда хотим попасть и каких результатов хотим достичь. Все в команде понимают, насколько важно играть и выступать на таком турнире, поэтому все заряжены. Готовимся полным ходом.

— Что можешь сказать о предстоящем товарищеском матче с Молдовой?

— Все понимают, что на уровне сборных нет слабых команд, поэтому будет очень хороший спарринг, который поможет нам подготовиться к Евро-2024.

— Какие персональные цели ставишь перед собой на Евро-2024?

— Прежде всего — представлять на максимуме свою страну. Все понимают, насколько важно постоянно напоминать миру о тяжелой ситуации в Украине.