Илья ЗАБАРНЫЙ: «Подготовка к Евро-2024 идет по плану»
Защитник сборной Украины – о настроениях внутри команды
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке команды к Евро-2024:
— В принципе, наша подготовка к Евро-2024 идет по плану. То, что нам нужно, мы наигрываем и готовимся непосредственно к первому матчу на чемпионате Европы (17 июня против Румынии, — прим.).
Атмосфера в команде хорошая. У нас всё нормально, мы понимаем, куда хотим попасть и каких результатов хотим достичь. Все в команде понимают, насколько важно играть и выступать на таком турнире, поэтому все заряжены. Готовимся полным ходом.
— Что можешь сказать о предстоящем товарищеском матче с Молдовой?
— Все понимают, что на уровне сборных нет слабых команд, поэтому будет очень хороший спарринг, который поможет нам подготовиться к Евро-2024.
— Какие персональные цели ставишь перед собой на Евро-2024?
— Прежде всего — представлять на максимуме свою страну. Все понимают, насколько важно постоянно напоминать миру о тяжелой ситуации в Украине.
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