Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наибольшее представительство на Euro-2024 имеют Интер и Манчестер Сити
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 15:56 |
876
6

Наибольшее представительство на Euro-2024 имеют Интер и Манчестер Сити

«Шахтер» делегировал на финальный турнир 7 игроков

11 июня 2024, 15:56 |
876
6
Наибольшее представительство на Euro-2024 имеют Интер и Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты, внесенные в заявку по состоянию на 7 июня, представляют на Euro-2024 220 клубов из 35 стран. Больше других – целую команду с запасными (13 игроков) – отправили на финальный турнир итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».

«Шахтер», который делегировал на Euro 7 футболистов, в своеобразном рейтинге клубного представительства делит 18 строчку с «Атлетико», «Фейеноордом» и «Фенербахче».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, имеющие наибольшее представительство на Euro-2024

Клуб

Страна

Игроки

Интер

Италия

13

Манчестер Сити

Англия

13

Барселона

Испания

12

ПСЖ

Франция

12

Реал

Испания

12

Бавария

Германия

11

Лейпциг

Германия

11

Арсенал

Англия

10

Байер

Германия

9

Ливерпуль

Англия

9

Рома

Италия

9

Славия

Чехия

9

Ювентус

Италия

9

Болонья

Италия

8

Вольфсбург

Германия

8

Манчестер Юнайтед

Англия

8

Милан

Италия

8

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски пропустит первый матч Польши на Евро-2024
Только у пяти сборных на Euro-2024 капитаны младше 30 лет
Букмекеры оценили шансы сборной Украины обыграть команду Молдовы
Евро-2024 цифры и факты Интер Милан Манчестер Сити
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент УЕФА: «Сборная Украины может стать одним из сюрпризов Евро-2024»
Футбол | 11 июня 2024, 08:46 9
Президент УЕФА: «Сборная Украины может стать одним из сюрпризов Евро-2024»
Президент УЕФА: «Сборная Украины может стать одним из сюрпризов Евро-2024»

Александер Чеферин – о безопасности турнира и возможных неожиданностях

«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
Бокс | 11 июня 2024, 01:25 1
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком

Александра Гвоздика возмутили слова Тайсона о войне в Украине

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня
Футбол | 11.06.2024, 15:36
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Футбол | 11.06.2024, 11:04
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Футбол | 10.06.2024, 19:08
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
И не помешала бы статистика по клубам, делегировавшим наибольшее количество игроков в свою сборную на Евро.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Harun Bakircioğlu
А теперь то же самое только плюс Копа Америка.
Ответить
+1
T-800
не удивлюсь, если эти клубы начнут серию выходов в финал хотя бы одним своим игроком туеву тучу лет (2021-2040 года условные). зачеркнуто
Ответить
-1
DaVinci
Двоє душніл в коментах нижче)
Все їм мало))
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
09.06.2024, 20:10 8
Бокс
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
10.06.2024, 10:21 8
Футбол
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
10.06.2024, 09:53
Бокс
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
10.06.2024, 11:22 4
Бокс
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
11.06.2024, 00:12 5
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
10.06.2024, 02:32 1
Бокс
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 4
Футбол
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
10.06.2024, 16:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем