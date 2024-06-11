Наибольшее представительство на Euro-2024 имеют Интер и Манчестер Сити
«Шахтер» делегировал на финальный турнир 7 игроков
Футболисты, внесенные в заявку по состоянию на 7 июня, представляют на Euro-2024 220 клубов из 35 стран. Больше других – целую команду с запасными (13 игроков) – отправили на финальный турнир итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».
«Шахтер», который делегировал на Euro 7 футболистов, в своеобразном рейтинге клубного представительства делит 18 строчку с «Атлетико», «Фейеноордом» и «Фенербахче».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, имеющие наибольшее представительство на Euro-2024
|
Клуб
|
Страна
|
Игроки
|
Интер
|
Италия
|
13
|
Манчестер Сити
|
Англия
|
13
|
Барселона
|
Испания
|
12
|
ПСЖ
|
Франция
|
12
|
Реал
|
Испания
|
12
|
Бавария
|
Германия
|
11
|
Лейпциг
|
Германия
|
11
|
Арсенал
|
Англия
|
10
|
Байер
|
Германия
|
9
|
Ливерпуль
|
Англия
|
9
|
Рома
|
Италия
|
9
|
Славия
|
Чехия
|
9
|
Ювентус
|
Италия
|
9
|
Болонья
|
Италия
|
8
|
Вольфсбург
|
Германия
|
8
|
Манчестер Юнайтед
|
Англия
|
8
|
Милан
|
Италия
|
8
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