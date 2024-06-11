Наибольшее представительство на Euro-2024 имеют Интер и Манчестер Сити

Футболисты, внесенные в заявку по состоянию на 7 июня, представляют на Euro-2024 220 клубов из 35 стран. Больше других – целую команду с запасными (13 игроков) – отправили на финальный турнир итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».

«Шахтер», который делегировал на Euro 7 футболистов, в своеобразном рейтинге клубного представительства делит 18 строчку с «Атлетико», «Фейеноордом» и «Фенербахче».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, имеющие наибольшее представительство на Euro-2024