Сборная Украины днем 10 июня самолетом прибыла в Кишинев на матч против Молдовы.

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10 июня в 18:30 состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.

Тренировка сине-желтых начнется в 19:00 на поле стадиона «Зимбру». Первые 15 минут будут открыты для медиа.

11 июня в 19:00 по киевскому времени в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины, последний спарринг перед Евро-2024.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Кишинев на матч против Молдовы