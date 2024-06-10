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  4. ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Кишинев на матч против Молдовы
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 16:07 | Обновлено 10 июня 2024, 16:09
781
1

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Кишинев на матч против Молдовы

Последний спарринг перед Евро-2024 состоится 11 июня в 19:00

10 июня 2024, 16:07 | Обновлено 10 июня 2024, 16:09
781
1
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Кишинев на матч против Молдовы
УАФ

Сборная Украины днем 10 июня самолетом прибыла в Кишинев на матч против Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

10 июня в 18:30 состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.

Тренировка сине-желтых начнется в 19:00 на поле стадиона «Зимбру». Первые 15 минут будут открыты для медиа.

11 июня в 19:00 по киевскому времени в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины, последний спарринг перед Евро-2024.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Кишинев на матч против Молдовы

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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Nba37
Эксперименты будут ,надо и против Молдовы выпускать такой же состав ,как и против Польши 
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