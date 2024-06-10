ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Кишинев на матч против Молдовы
Последний спарринг перед Евро-2024 состоится 11 июня в 19:00
Сборная Украины днем 10 июня самолетом прибыла в Кишинев на матч против Молдовы.
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10 июня в 18:30 состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.
Тренировка сине-желтых начнется в 19:00 на поле стадиона «Зимбру». Первые 15 минут будут открыты для медиа.
11 июня в 19:00 по киевскому времени в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины, последний спарринг перед Евро-2024.
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Кишинев на матч против Молдовы
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