Только у пяти сборных на Euro-2024 капитаны младше 30 лет
Средний возраст капитанов команд-участниц турнира - 31,5 года
Средний возраст штатных, так сказать, капитанов команд-участниц Euro-2024 составляет 31,5 года. Причем только в пяти сборных капитаны младше 30 лет.
Самый старший – 39-летний португалец Криштиану Роналду, а самый молодой – 23-летний венгр Доминик Собослаи. В 11 командах капитанская повязка доверена полузащитникам, в 6 – защитникам, в 5 – нападающим и в 2-х – вратарям.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные капитаны команд на Euro-2024
|
Возраст
|
Капитан
|
А
|
Сборная
|
Дата рождения
|
39 лет
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
н
|
Португалия
|
05.02.1985
|
38 лет
|
Лука МОДРИЧ
|
п
|
Хорватия
|
09.09.1985
|
36 лет
|
Гурам КАШИЯ
|
з
|
Грузия
|
04.07.1987
|
35 лет
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
н
|
Польша
|
21.08.1988
|
35 лет
|
Душан ТАДИЧ
|
п
|
Сербия
|
20.11.1988
|
35 лет
|
Симон КЬЕР
|
з
|
Дания
|
26.03.1989
|
34 года
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
п
|
Украина
|
23.10.1989
|
33 года
|
Илкай ГЮНДОГАН
|
п
|
Германия
|
24.10.1990
Самые молодые капитаны команд на Euro-2024
|
Возраст
|
Капитан
|
А
|
Сборная
|
Дата рождения
|
23 года
|
Доминик СОБОСЛАИ
|
п
|
Венгрия
|
25.10.2000
|
25 лет
|
Джанлуиджи ДОННАРУММА
|
в
|
Италия
|
25.02.1999
|
25 лет
|
Килиан МБАППЕ
|
н
|
Франция
|
20.12.1998
|
29 лет
|
Томаш СОУЧЕК
|
п
|
Чехия
|
27.02.1995
|
29 лет
|
Милан ШКРИНЬЯР
|
з
|
Словакия
|
11.02.1995
|
30 лет
|
Марсель ЗАБИТЦЕР
|
п
|
Австрия
|
17.03.1994
|
30 лет
|
Эндрю РОБЕРТСОН
|
з
|
Шотландия
|
11.03.1994
|
30 лет
|
ХАКАН Чалханоглу
|
п
|
Турция
|
08.02.1994
|
30 лет
|
Харри КЕЙН
|
н
|
Англия
|
28.07.1993
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