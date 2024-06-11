Только у пяти сборных на Euro-2024 капитаны младше 30 лет

Средний возраст штатных, так сказать, капитанов команд-участниц Euro-2024 составляет 31,5 года. Причем только в пяти сборных капитаны младше 30 лет.

Самый старший – 39-летний португалец Криштиану Роналду, а самый молодой – 23-летний венгр Доминик Собослаи. В 11 командах капитанская повязка доверена полузащитникам, в 6 – защитникам, в 5 – нападающим и в 2-х – вратарям.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные капитаны команд на Euro-2024

Возраст Капитан А Сборная Дата рождения 39 лет КРИШТИАНУ РОНАЛДУ н Португалия 05.02.1985 38 лет Лука МОДРИЧ п Хорватия 09.09.1985 36 лет Гурам КАШИЯ з Грузия 04.07.1987 35 лет Роберт ЛЕВАНДОВСКИ н Польша 21.08.1988 35 лет Душан ТАДИЧ п Сербия 20.11.1988 35 лет Симон КЬЕР з Дания 26.03.1989 34 года Андрей ЯРМОЛЕНКО п Украина 23.10.1989 33 года Илкай ГЮНДОГАН п Германия 24.10.1990

Самые молодые капитаны команд на Euro-2024