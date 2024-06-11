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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 16:02 | Обновлено 11 июня 2024, 17:00
843
0

Только у пяти сборных на Euro-2024 капитаны младше 30 лет

Средний возраст капитанов команд-участниц турнира - 31,5 года

11 июня 2024, 16:02 | Обновлено 11 июня 2024, 17:00
843
0
Только у пяти сборных на Euro-2024 капитаны младше 30 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Средний возраст штатных, так сказать, капитанов команд-участниц Euro-2024 составляет 31,5 года. Причем только в пяти сборных капитаны младше 30 лет.

Самый старший – 39-летний португалец Криштиану Роналду, а самый молодой – 23-летний венгр Доминик Собослаи. В 11 командах капитанская повязка доверена полузащитникам, в 6 – защитникам, в 5 – нападающим и в 2-х – вратарям.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные капитаны команд на Euro-2024

Возраст

Капитан

А

Сборная

Дата рождения

39 лет

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

н

Португалия

05.02.1985

38 лет

Лука МОДРИЧ

п

Хорватия

09.09.1985

36 лет

Гурам КАШИЯ

з

Грузия

04.07.1987

35 лет

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

н

Польша

21.08.1988

35 лет

Душан ТАДИЧ

п

Сербия

20.11.1988

35 лет

Симон КЬЕР

з

Дания

26.03.1989

34 года

Андрей ЯРМОЛЕНКО

п

Украина

23.10.1989

33 года

Илкай ГЮНДОГАН

п

Германия

24.10.1990

Самые молодые капитаны команд на Euro-2024

Возраст

Капитан

А

Сборная

Дата рождения

23 года

Доминик СОБОСЛАИ

п

Венгрия

25.10.2000

25 лет

Джанлуиджи ДОННАРУММА

в

Италия

25.02.1999

25 лет

Килиан МБАППЕ

н

Франция

20.12.1998

29 лет

Томаш СОУЧЕК

п

Чехия

27.02.1995

29 лет

Милан ШКРИНЬЯР

з

Словакия

11.02.1995

30 лет

Марсель ЗАБИТЦЕР

п

Австрия

17.03.1994

30 лет

Эндрю РОБЕРТСОН

з

Шотландия

11.03.1994

30 лет

ХАКАН Чалханоглу

п

Турция

08.02.1994

30 лет

Харри КЕЙН

н

Англия

28.07.1993
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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