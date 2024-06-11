ФЕДОРЧУК: «Ребров на 90 процентов уже определился с составом на Румынию»

11 июня национальная сборная Украины по футболу проведет заключительный контрольный матч перед Евро-2024 – с Молдовой.

Известный в прошлом тренер, а ныне – известный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в Кишиневе:

– Не верьте тем, кто утверждает, что результат в спаррингах – не важен. В футболе мелочей не бывает, вот почему надо всегда стараться добиваться положительного итога. Как по мне, очень важно контрольный матч с Молдовой завершить на мажорной ноте, чтобы с хорошим настроением вернуться в Германию и готовиться к стартовому противостоянию с Румынией.

– Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции сказал, что он даст возможность сыграть тем подопечным, у которых не было достаточной игровой практики.

– Знаете, для Реброва сейчас важно, чтобы подопечные, прежде всего, находились в одинаковом функциональном состоянии. Более того, думаю, что наставник уже процентов на 90 определился кто выйдет в старте с Румынией.

– А на ваш взгляд, с какими позициями у Реброва еще есть неопределенность?

– Как по мне, кто сыграет слева в защите, потому что Виталий Миколенко и Александр Зинченко еще находятся не в боевой спортивной форме. Хотя на этой позиции еще может сыграть Николай Матвиенко, а в центре обороны можно дать шанс Александру Сватку.

– Какие уязвимые места бросались в глаза в украинской сборной в контрольных матчах с Германией и Польшей?

– Еще нет сыгранности между опорными полузащитниками и стопперами, но неприятно удивила наша беспомощность при розыгрыше стандартных положений у своих ворот. Эти недостатки надо оперативно устранить.

– На что могут рассчитывать подопечные Сергея Реброва на Евро-2024?

– Выход из группы – это реально. Дальше многое будет зависеть от жеребьевки. Попадание в главную восьмерку будет большим достижением.

Ранее стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет матч против Молдовы.