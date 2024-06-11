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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 11:09 |
221
0

ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет матч против Молдовы

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени

11 июня 2024, 11:09 |
221
0
ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет матч против Молдовы
УАФ

11 июня в 19:00 в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Хозяева сыграют в синем.

Команда Сергея Реброва проводит последний матч перед стартом на Евро-2024, где соперниками в группе будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.

Сине-желтые в спаррингах сыграли вничью против команды Германии (0:0) и уступили сборной Польши (1:3).

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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