Чемпионат Европы11 июня 2024, 11:09 |
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ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет матч против Молдовы
Начало встречи в 19:00 по киевскому времени
11 июня 2024, 11:09 |
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11 июня в 19:00 в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Хозяева сыграют в синем.
Команда Сергея Реброва проводит последний матч перед стартом на Евро-2024, где соперниками в группе будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.
Сине-желтые в спаррингах сыграли вничью против команды Германии (0:0) и уступили сборной Польши (1:3).
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