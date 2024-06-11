113 футболистов из английских клубов примут участие в Euro-2024

Участники Euro-2024 выступают за клубы 35 стран. Больше половины заявленных футболистов – 383 (61,8%) – играет в командах из стран «большой пятерки» – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. А лидером среди них по давней уже традиции является Англия, чьих полпредов из 27 клубов различных дивизионов на нынешнем турнире более сотни – 113 (18,2%).

Украинский чемпионат на Euro-2024 будет представлен 15 игроками. Семь своих футболистов, включая грузина Георгия Гочолейшвили, делегировал «Шахтер», шесть – «Динамо», по одному – «Днепр-1» и «Полесье».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Страны, в клубах которых играют участники Euro-2024