Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 113 футболистов из английских клубов примут участие в Euro-2024
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 15:22 | Обновлено 11 июня 2024, 15:29
235
0

113 футболистов из английских клубов примут участие в Euro-2024

УПЛ будет представлена на нынешнем турнире 15 игроками

11 июня 2024, 15:22 | Обновлено 11 июня 2024, 15:29
235
0
113 футболистов из английских клубов примут участие в Euro-2024
УАФ. Александр Тымчик и Николай Матвиенко

Участники Euro-2024 выступают за клубы 35 стран. Больше половины заявленных футболистов – 383 (61,8%) – играет в командах из стран «большой пятерки» – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. А лидером среди них по давней уже традиции является Англия, чьих полпредов из 27 клубов различных дивизионов на нынешнем турнире более сотни – 113 (18,2%).

Украинский чемпионат на Euro-2024 будет представлен 15 игроками. Семь своих футболистов, включая грузина Георгия Гочолейшвили, делегировал «Шахтер», шесть – «Динамо», по одному – «Днепр-1» и «Полесье».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Страны, в клубах которых играют участники Euro-2024

Страна

Игроки

(Клубы)

Англия

113

(27)

Италия

104

(28)

Германия

79

(21)

Испания

57

(16)

Франция

30

(13)

Турция

26

(10)

Чехия

21

(5)

Австрия

16

(6)

Нидерланды

16

(4)

Украина

15

(4)

Сауд. Аравия

14

(8)

Бельгия

12

(5)

Греция

12

(4)

Португалия

12

(5)

Румыния

10

(4)

Венгрия

9

(8)

Польша

8

(6)

Хорватия

8

(3)

Шотландия

8

(4)

США

7

(6)

Кипр

6

(3)

Швейцария

6

(5)

Словакия

5

(2)

Дания

4

(3)

Россия

4

(4)

Сербия

3

(2)

Словения

3

(3)

Болгария

2

(1)

Грузия

2

(2)

Корея

2

(2)

ОАЭ

2

(2)

Азербайджан

1

(1)

Иран

1

(1)

Катар

1

(1)

Норвегия

1

(1)
По теме:
Букмекеры оценили шансы сборной Украины обыграть команду Молдовы
Саутгейт может покинуть сборную Англии после Евро-2024. При каком условии?
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Подготовка к Евро-2024 идет по плану»
цифры и факты Евро-2024
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции
Футбол | 10 июня 2024, 17:55 0
Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции
Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции

В решающем матче турнира Мориса Ревелло соперником будет Кот-д'Ивуар U-20

Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 11 июня 2024, 10:18 17
Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Эксперименты закончены. Пора определять основу

«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
Бокс | 11.06.2024, 01:25
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
Нагельсманн – самый молодой тренер Евро-2024
Футбол | 11.06.2024, 12:00
Нагельсманн – самый молодой тренер Евро-2024
Нагельсманн – самый молодой тренер Евро-2024
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Футбол | 11.06.2024, 03:11
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
10.06.2024, 05:31 12
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
10.06.2024, 02:32 1
Бокс
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
09.06.2024, 17:29 4
Футбол
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
10.06.2024, 01:12
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
09.06.2024, 20:10 8
Бокс
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
10.06.2024, 16:49
Футбол
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
10.06.2024, 11:06 9
Бокс
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
11.06.2024, 00:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем