113 футболистов из английских клубов примут участие в Euro-2024
УПЛ будет представлена на нынешнем турнире 15 игроками
Участники Euro-2024 выступают за клубы 35 стран. Больше половины заявленных футболистов – 383 (61,8%) – играет в командах из стран «большой пятерки» – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. А лидером среди них по давней уже традиции является Англия, чьих полпредов из 27 клубов различных дивизионов на нынешнем турнире более сотни – 113 (18,2%).
Украинский чемпионат на Euro-2024 будет представлен 15 игроками. Семь своих футболистов, включая грузина Георгия Гочолейшвили, делегировал «Шахтер», шесть – «Динамо», по одному – «Днепр-1» и «Полесье».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Страны, в клубах которых играют участники Euro-2024
|
Страна
|
Игроки
|
(Клубы)
|
Англия
|
113
|
(27)
|
Италия
|
104
|
(28)
|
Германия
|
79
|
(21)
|
Испания
|
57
|
(16)
|
Франция
|
30
|
(13)
|
Турция
|
26
|
(10)
|
Чехия
|
21
|
(5)
|
Австрия
|
16
|
(6)
|
Нидерланды
|
16
|
(4)
|
Украина
|
15
|
(4)
|
Сауд. Аравия
|
14
|
(8)
|
Бельгия
|
12
|
(5)
|
Греция
|
12
|
(4)
|
Португалия
|
12
|
(5)
|
Румыния
|
10
|
(4)
|
Венгрия
|
9
|
(8)
|
Польша
|
8
|
(6)
|
Хорватия
|
8
|
(3)
|
Шотландия
|
8
|
(4)
|
США
|
7
|
(6)
|
Кипр
|
6
|
(3)
|
Швейцария
|
6
|
(5)
|
Словакия
|
5
|
(2)
|
Дания
|
4
|
(3)
|
Россия
|
4
|
(4)
|
Сербия
|
3
|
(2)
|
Словения
|
3
|
(3)
|
Болгария
|
2
|
(1)
|
Грузия
|
2
|
(2)
|
Корея
|
2
|
(2)
|
ОАЭ
|
2
|
(2)
|
Азербайджан
|
1
|
(1)
|
Иран
|
1
|
(1)
|
Катар
|
1
|
(1)
|
Норвегия
|
1
|
(1)
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