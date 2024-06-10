Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная провела предматчевую тренировку накануне игры с Молдовой
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 22:53 | Обновлено 11 июня 2024, 00:27
959
0

ФОТО. Сборная провела предматчевую тренировку накануне игры с Молдовой

Товарищеский матч Молдова – Украина пройдет 11 июня в 19:00 в Кишиневе

10 июня 2024, 22:53 | Обновлено 11 июня 2024, 00:27
959
0
ФОТО. Сборная провела предматчевую тренировку накануне игры с Молдовой
УАФ

Национальная сборная Украины 10 июня провела официальную тренировку на поле стадиона «Зимбру», где встретится в заключительном перед Евро-2024 товарищеском матче с командой Молдовы.

В Кишиневе – высокая влажность воздуха, которая в сочетании с температурой (+29 градусов) создает чувство удушья. Так что погодные условия отличаются от тех, что были в Варшаве, которая проводила сине-желтый дождь.

Полет в Кишинев длился почти два часа. С аэродрома сине-желтые сразу направились в гостиницу и после обеда и непродолжительного отдыха отправились на стадион «Зимбру», где традиционно проводит свои матчи сборная Молдовы. Арена небольшая, вмещает 10500 зрителей. Трибуны невысокие, и жители соседних многоэтажек для просмотра поединков о билетах могут не беспокоиться. Несмотря на это, на стадионе ожидается почти аншлаг: куплено 9 тысяч билетов.

Выйдя на газон арены, украинцы сразу почувствовали гостеприимное отношение и поддержку хозяев, что, конечно, было приятно. На экране стадиона мначала прописными буквами высветилось «Приветствуем!», что впоследствии изменилось на «Удачи на Евро!»

В вечерней официальной сессии принял участие весь состав команды, заявленный на Евро-2024. Предигровая тренировка была посвящена тактическому построению в ближайшем матче. По заданию Сергея Реброва игроки отрабатывали передачи и разные варианты завершения атаки с ударами по воротам.

Товарищеский матч Молдова – Украина начнется 11 июня в 19.00 по киевскому времени. На следующий день, 12 июня, сине-желтые прибудут в место постоянной дислокации на Евро-2024 – город Висбаден.

sbornaya-ukrainy-trenirovka-10062024
sbornaya-ukrainy-trenirovka-10062024-foto-1
sbornaya-ukrainy-trenirovka-10062024-foto-2
sbornaya-ukrainy-trenirovka-10062024-foto-3
sbornaya-ukrainy-trenirovka-10062024-foto-4
По теме:
Товарищеские матчи. Польша обыграла Турцию, Нидерланды разгромили Исландию
Джейми КАРРАГЕР: «Италия не выйдет из группы на Евро-2024»
Соперник сборной Украины поедет на Евро-2024 с 24 игроками вместо 26
тренировка товарищеские матчи видео фото Сергей Ребров сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Молдова - Украина Евро-2024 фотогалерея
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
Бокс | 10 июня 2024, 11:22 4
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары

Украинец оценил мощь Кори Сандерса

Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Футбол | 10 июня 2024, 19:08 26
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины

Наставник пообщался со СМИ перед матчем против Молдовы

ОФИЦИАЛЬНО. Выкупа не будет. Легионер из Ганы покидает Кривбасс
Футбол | 10.06.2024, 23:15
ОФИЦИАЛЬНО. Выкупа не будет. Легионер из Ганы покидает Кривбасс
ОФИЦИАЛЬНО. Выкупа не будет. Легионер из Ганы покидает Кривбасс
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Футбол | 10.06.2024, 11:51
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Бокс | 10.06.2024, 04:12
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малиновский назвал самого выносливого игрока сборной Украины
Малиновский назвал самого выносливого игрока сборной Украины
09.06.2024, 16:20
Футбол
Экс-чемпион мира отреагировал на желание Усика спуститься в крузервейт
Экс-чемпион мира отреагировал на желание Усика спуститься в крузервейт
09.06.2024, 16:28
Бокс
Турция и Германия провели сверхрезультативный матч в Лиге наций
Турция и Германия провели сверхрезультативный матч в Лиге наций
09.06.2024, 13:12
Волейбол
Символическая сборная УПЛ-2023/24: три легионера и восемь украинцев
Символическая сборная УПЛ-2023/24: три легионера и восемь украинцев
09.06.2024, 13:20 56
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
09.06.2024, 20:20
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.06.2024, 09:39 5
Футбол
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
10.06.2024, 09:53
Бокс
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
10.06.2024, 11:06 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем