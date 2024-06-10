ФОТО. Сборная провела предматчевую тренировку накануне игры с Молдовой
Товарищеский матч Молдова – Украина пройдет 11 июня в 19:00 в Кишиневе
Национальная сборная Украины 10 июня провела официальную тренировку на поле стадиона «Зимбру», где встретится в заключительном перед Евро-2024 товарищеском матче с командой Молдовы.
В Кишиневе – высокая влажность воздуха, которая в сочетании с температурой (+29 градусов) создает чувство удушья. Так что погодные условия отличаются от тех, что были в Варшаве, которая проводила сине-желтый дождь.
Полет в Кишинев длился почти два часа. С аэродрома сине-желтые сразу направились в гостиницу и после обеда и непродолжительного отдыха отправились на стадион «Зимбру», где традиционно проводит свои матчи сборная Молдовы. Арена небольшая, вмещает 10500 зрителей. Трибуны невысокие, и жители соседних многоэтажек для просмотра поединков о билетах могут не беспокоиться. Несмотря на это, на стадионе ожидается почти аншлаг: куплено 9 тысяч билетов.
Выйдя на газон арены, украинцы сразу почувствовали гостеприимное отношение и поддержку хозяев, что, конечно, было приятно. На экране стадиона мначала прописными буквами высветилось «Приветствуем!», что впоследствии изменилось на «Удачи на Евро!»
В вечерней официальной сессии принял участие весь состав команды, заявленный на Евро-2024. Предигровая тренировка была посвящена тактическому построению в ближайшем матче. По заданию Сергея Реброва игроки отрабатывали передачи и разные варианты завершения атаки с ударами по воротам.
Товарищеский матч Молдова – Украина начнется 11 июня в 19.00 по киевскому времени. На следующий день, 12 июня, сине-желтые прибудут в место постоянной дислокации на Евро-2024 – город Висбаден.
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