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Чемпионат Европы
09 июня 2024, 22:45 | Обновлено 09 июня 2024, 22:50
674
0

ВИДЕО. Ребров наигрывает стандарты. Сборная провела тренировку в Польше

10 июня сине-желтые вылетят в Молдову на последний спарринг перед Евро-2024

09 июня 2024, 22:45 | Обновлено 09 июня 2024, 22:50
674
0
ВИДЕО. Ребров наигрывает стандарты. Сборная провела тренировку в Польше
УАФ

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва 9 июня занималась на стадионе спортивного клуба Звар, где часто проводит свои тренировки сборная Польши. Хозяева поделились с украинцами своим тренировочным газоном в заключительный варшавский день сбора сине-желтых.

В вечерней сессии приняли участие все 26 игроков, заявленных на Евро-2024. Наставник сборной уделил внимание отработке игры команды во время стандартов. Игровые серии были построены с акцентом на действия после выполнения стандартных положений. Также внимание было уделено построению атаки и обороны.

10 июня утром сине-желтые вылетят из Варшавы в Кишинев. На 19:00 у украинцев запланировано начало официальной тренировки на стадионе «Зимбру» (первые 15 минут будут открыты для медиа). За полчаса до этого, в 18:30, главный тренер Сергей Ребров и игрок национальной команды встретятся с представителями СМИ в конференц-зале арены.

Товарищеский матч Молдова – Украина состоится 11 июня (начало – в 19:00 по Киеву). На следующий день, 12 июня, сборная прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – в город Висбаден.

ВИДЕО. Ребров наигрывает стандарты. Сборная провела тренировку в Польше

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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