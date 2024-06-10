ВИДЕО. Слова Реброва и Лунина перед матчем Молдова – Украина

Во вторник, 11 июня в Кишиневе сборная Украины проведет свой заключительный контрольный матч перед стартом Евро-2024 – против Молдовы. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.

Сегодня главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вместе с голкипером команды Андреем Луниным провели предматчевую пресс-конференцию.

Вашему вниманию все самое интересное с предматчевой пресс-конференции Реброва и Лунина: