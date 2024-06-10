Чемпионат Европы10 июня 2024, 21:09 | Обновлено 10 июня 2024, 21:10
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ВИДЕО. Слова Реброва и Лунина перед матчем Молдова – Украина
Состоялась пресс-конференция тренера и голкипера сборной Украины
10 июня 2024, 21:09 | Обновлено 10 июня 2024, 21:10
365
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Во вторник, 11 июня в Кишиневе сборная Украины проведет свой заключительный контрольный матч перед стартом Евро-2024 – против Молдовы. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.
Сегодня главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вместе с голкипером команды Андреем Луниным провели предматчевую пресс-конференцию.
Вашему вниманию все самое интересное с предматчевой пресс-конференции Реброва и Лунина:
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