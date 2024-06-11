Марченко проиграл трехчасовую битву на челленджере в Братиславе

Украинский теннисист Илья Марченко (№235 ATP) обидно проиграл стартовый матч на грунтовом челленджере в Братиславе.

В матче первого раунда украинец уступил в трехчасовой битве Лукасу Ноймайеру (№216 ATP). Австриец выиграл два сета на тай-брейках.

Братислава. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Лукас Ноймайер (Австрия) – 6:4, 6:7(5), 6:7(5)

В 2024-м году это уже третий матч, в котором Марченко проигрывает более одного тай-брейка.

Это был первый поединок Марченко после финала на Тайване в середине мая.