Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко проиграл трехчасовую битву на челленджере в Братиславе
ATP
11 июня 2024, 15:12 |
193
0

Марченко проиграл трехчасовую битву на челленджере в Братиславе

Илья сыграл первый матч за 3 недели

11 июня 2024, 15:12 |
193
0
Марченко проиграл трехчасовую битву на челленджере в Братиславе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№235 ATP) обидно проиграл стартовый матч на грунтовом челленджере в Братиславе.

В матче первого раунда украинец уступил в трехчасовой битве Лукасу Ноймайеру (№216 ATP). Австриец выиграл два сета на тай-брейках.

Братислава. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Лукас Ноймайер (Австрия) – 6:4, 6:7(5), 6:7(5)

В 2024-м году это уже третий матч, в котором Марченко проигрывает более одного тай-брейка.

Это был первый поединок Марченко после финала на Тайване в середине мая.

По теме:
Рейтинг ATP. Синнер и Алькарас обошли Джоковича
Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 4 позиции, Урсу обновил личный рекорд
Украинки в Риме, мощная Свентек, бутылка попала в Ноле, острые чилийцы
Илья Марченко ATP Братислава
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент УЕФА: «Сборная Украины может стать одним из сюрпризов Евро-2024»
Футбол | 11 июня 2024, 08:46 9
Президент УЕФА: «Сборная Украины может стать одним из сюрпризов Евро-2024»
Президент УЕФА: «Сборная Украины может стать одним из сюрпризов Евро-2024»

Александер Чеферин – о безопасности турнира и возможных неожиданностях

Рейтинг WTA. Костюк обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
Теннис | 10 июня 2024, 10:10 6
Рейтинг WTA. Костюк обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
Рейтинг WTA. Костюк обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины

Жасмин Паолини в 28 лет дебютировала в топ-10

Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Футбол | 10.06.2024, 16:49
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Волейбол | 11.06.2024, 10:50
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции
Футбол | 10.06.2024, 17:55
Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции
Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 4
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
10.06.2024, 02:32 1
Бокс
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
11.06.2024, 11:59 6
Бокс
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
10.06.2024, 03:01 13
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
09.06.2024, 20:10 8
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
11.06.2024, 12:58 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем