Марченко проиграл трехчасовую битву на челленджере в Братиславе
Илья сыграл первый матч за 3 недели
Украинский теннисист Илья Марченко (№235 ATP) обидно проиграл стартовый матч на грунтовом челленджере в Братиславе.
В матче первого раунда украинец уступил в трехчасовой битве Лукасу Ноймайеру (№216 ATP). Австриец выиграл два сета на тай-брейках.
Братислава. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Лукас Ноймайер (Австрия) – 6:4, 6:7(5), 6:7(5)
В 2024-м году это уже третий матч, в котором Марченко проигрывает более одного тай-брейка.
Это был первый поединок Марченко после финала на Тайване в середине мая.
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