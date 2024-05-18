Марченко обидно уступил третьему сеяному в финале челленджера на Тайване

Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) не смог выиграть хардовый челленджер в Тайбэе (Тайвань).

В матче за титул украинец проиграл на тай-брейке финального сета третьему сеяному австралийцу Адаму Уолтону (№111 ATP). Матч продолжался более 2,5 часов.

Тайбэй. Финал

Илья Марченко (Украина) – Адам Уолтон (Австралия) – 6:3, 2:6, 6:7(3)

Это была первая встреча теннисистов. С новой недели Илья поднимется на 220-е место в мировом рейтинге.

Марченко сыграл в первом финале на таком уровне с октября 2023 года, когда он стал победителем турнира в Гамбурге.

В предыдущих 9 финалах челленджеров украинец проиграл всего один раз.