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ATP
18 мая 2024, 13:40 | Обновлено 18 мая 2024, 13:43
410
1

Марченко обидно уступил третьему сеяному в финале челленджера на Тайване

Илья впервые за 7 месяцев сыграл в матче за титул на турнире такой категории

18 мая 2024, 13:40 | Обновлено 18 мая 2024, 13:43
410
1
Марченко обидно уступил третьему сеяному в финале челленджера на Тайване
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) не смог выиграть хардовый челленджер в Тайбэе (Тайвань).

В матче за титул украинец проиграл на тай-брейке финального сета третьему сеяному австралийцу Адаму Уолтону (№111 ATP). Матч продолжался более 2,5 часов.

Тайбэй. Финал
Илья Марченко (Украина) – Адам Уолтон (Австралия) – 6:3, 2:6, 6:7(3)

Это была первая встреча теннисистов. С новой недели Илья поднимется на 220-е место в мировом рейтинге.

Марченко сыграл в первом финале на таком уровне с октября 2023 года, когда он стал победителем турнира в Гамбурге.

В предыдущих 9 финалах челленджеров украинец проиграл всего один раз.

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Илья Марченко ATP Тайбэй
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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PETP0
Бездарно злив тай-брек, обстрілявши всі аути. Старий вже Ілля.
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