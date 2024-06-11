Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации El Nacional, украинский вратарь пока не близок к продлению соглашения с «галактикос». Украинцем интересуется «Атлетико», однако «Реал» не имеет желания усиливать принципиального соперника. За Луниным давно следит «Манчестер Юнайтед» и если Андрей решит все-таки не продлевать контракт с «Реалом», то президент «сливочных» Флорентино Перес, скорее всего, продаст украинца «красным дьяволам», а не «матрасникам».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».