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Испания
11 июня 2024, 03:11 |
324
1

Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико

Украинец может перейти в «Манчестер Юнайтед»

11 июня 2024, 03:11 |
324
1
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации El Nacional, украинский вратарь пока не близок к продлению соглашения с «галактикос». Украинцем интересуется «Атлетико», однако «Реал» не имеет желания усиливать принципиального соперника. За Луниным давно следит «Манчестер Юнайтед» и если Андрей решит все-таки не продлевать контракт с «Реалом», то президент «сливочных» Флорентино Перес, скорее всего, продаст украинца «красным дьяволам», а не «матрасникам».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Атлетико Мадрид Андрей Лунин Флорентино Перес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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TolsTIyELF
Лунин пошлёт его и перейдёт в Атлетико свободным.
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