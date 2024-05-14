Бавария под давлением. Топ-игроки давят на боссов клуба. Известна причина

В раздевалке мюнхенской «Баварии» сохраняется надежда на то, что главный тренер команды Томас Тухель останется в коллективе на следующий сезон.

Сообщается, что среди прочего Мануэль Нойер и Томас Мюллер пытаются убедить руководство клуба сохранить Тухеля.

«Бавария», напомним, в нынешнем сезоне осталась без чемпионского титула в Германии, которым она до этого владела 11 последних лет.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Баварии» раскритиковал клуб за приглашение английского нападающего Гарри Кейна и все обосновал.