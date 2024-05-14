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Германия
14 мая 2024, 11:21 | Обновлено 14 мая 2024, 11:30
697
0

Бавария под давлением. Топ-игроки давят на боссов клуба. Известна причина

Футболисты вступились за Томаса Тухеля

14 мая 2024, 11:21 | Обновлено 14 мая 2024, 11:30
697
0
Бавария под давлением. Топ-игроки давят на боссов клуба. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

В раздевалке мюнхенской «Баварии» сохраняется надежда на то, что главный тренер команды Томас Тухель останется в коллективе на следующий сезон.

Сообщается, что среди прочего Мануэль Нойер и Томас Мюллер пытаются убедить руководство клуба сохранить Тухеля.

«Бавария», напомним, в нынешнем сезоне осталась без чемпионского титула в Германии, которым она до этого владела 11 последних лет.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Баварии» раскритиковал клуб за приглашение английского нападающего Гарри Кейна и все обосновал.

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Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер Томас Тухель
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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