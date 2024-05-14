Экс-игрок Баварии раскритиковал Баварию за приглашение Кейна. Все обосновал

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн поделился мнением о пользе трансфера нападающего Гарри Кейна для мюнхенского клуба, поставив его под большое сомнение.

«Сколько трофеев они выиграли? В прошлом сезоне без Кейна «Бавария» забила больше голов, чем сейчас. У него очень высокая зарплата, и он стоил более 100 млн евро. Если бы впереди играл Тель, обязательно ли их положение было бы хуже? Я вовсе не виню его, конечно нет.

Когда Холанд ушел из «Боруссии», мы говорили, что в Дортмунде все рушится. В следующем году они почти выиграли Бундеслигу. Ушел Беллингем, и все говорили: «Боже мой, что же будет дальше?» Теперь они в финале Лиги чемпионов.

Против «Арсенала» «Бавария» сыграла хорошо – Кейн был малозаметен. В матче с «Реалом» было то же самое. А потом он ушел после 80-й минуты, потому что у него болела спина. Честно говоря, я не понимаю этого. Мне повезло, я часто играл в финалах, еще чаще – в полуфиналах. Я не видел, чтобы игрок уходил с поля в таком важном матче – в 10 минутах от финала Лиги чемпионов – из-за того, что у него болит спина. Я этого абсолютно не понимаю.

Но клуб продал много футболок с его фамилией. Это был звездный трансфер. Можно спорить о том, было ли это ошибкой. В любом случае я бы задался вопросом: было бы для клуба лучше иметь 100 миллионов на счете, а ему – снова оказаться в Англии», – заявил Хаманн.

Ранее наставник «Баварии» Томас Тухель рассказал, чем Гарри Кейн удивил его больше всего.