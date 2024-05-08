Не голами. Тухель рассказал, чем Кейн удивил его больше всего

На пресс-конференции перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» главный тренер «Баварии» Томас Тухель с юмором ответил на вопрос, что его удивило больше всего в нападающем Гарри Кейне.

Напомним, 30-летний форвард, который проводит дебютный сезон в мюнхенском клубе, забил 44 гола в 44 матчах.

«Cколько капучино он пьет в течение дня. Я был очень удивлен. Каждый раз, когда я захожу на кухню, он там. Сейчас я начал делать это сам. Посмотрите на него, он выглядит здоровым и в хорошей форме.

Я знал, что в его лице мы получим сильную личность в раздевалке, а также бомбардира топ-уровня и пример того, как справляться с давлением. Он капитан сборной Англии и дал нам все, на что мы могли надеяться. Завтра он должен доказать это еще раз», — добавил немецкий специалист.

Напомним, первый матч между «Баварией» и «Реалом» в Мюнхене завершился вничью — 2:2. Ответная игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 8 мая.