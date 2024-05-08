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  4. Не голами. Тухель рассказал, чем Кейн удивил его больше всего
Германия
08 мая 2024, 09:30 |
934
0

Не голами. Тухель рассказал, чем Кейн удивил его больше всего

Специалист раскрыл секрет результативности английского бомбардира

08 мая 2024, 09:30 |
934
0
Не голами. Тухель рассказал, чем Кейн удивил его больше всего
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель и Гарри Кейн

На пресс-конференции перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» главный тренер «Баварии» Томас Тухель с юмором ответил на вопрос, что его удивило больше всего в нападающем Гарри Кейне.

Напомним, 30-летний форвард, который проводит дебютный сезон в мюнхенском клубе, забил 44 гола в 44 матчах.

«Cколько капучино он пьет в течение дня. Я был очень удивлен. Каждый раз, когда я захожу на кухню, он там. Сейчас я начал делать это сам. Посмотрите на него, он выглядит здоровым и в хорошей форме.

Я знал, что в его лице мы получим сильную личность в раздевалке, а также бомбардира топ-уровня и пример того, как справляться с давлением. Он капитан сборной Англии и дал нам все, на что мы могли надеяться. Завтра он должен доказать это еще раз», — добавил немецкий специалист.

Напомним, первый матч между «Баварией» и «Реалом» в Мюнхене завершился вничью — 2:2. Ответная игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 8 мая.

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Томас Тухель Гарри Кейн Лига чемпионов Бавария Реал - Бавария пресс-конференция
Юрій Вишневський Источник: Goal.com
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