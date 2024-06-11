Саутгейт может покинуть сборную Англии после Евро-2024. При каком условии?

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что может покинуть свой пост, если команда не выиграет Евро-2024:

«Если мы не выиграем, меня, вероятно, здесь больше не будет. Поэтому, возможно, это мой последний шанс. Думаю, примерно половина тренеров сборных уходят после турниров – такова суть международного футбола.

Я здесь уже почти восемь лет, и мы были близки. Нельзя постоянно говорить: «Пожалуйста, еще немного». В какой-то момент люди просто теряют веру в твои слова.

Если мы хотим быть великой командой, если я хочу быть топ-тренером, то необходимо показывать результаты в важные моменты».

На групповом этапе Евро-2024 Англия сыграет со Словенией, Данией и Сербией.