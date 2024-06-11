Саутгейт может покинуть сборную Англии после Евро-2024. При каком условии?
Это произойдет, если команда не выиграет турнир в Германии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что может покинуть свой пост, если команда не выиграет Евро-2024:
«Если мы не выиграем, меня, вероятно, здесь больше не будет. Поэтому, возможно, это мой последний шанс. Думаю, примерно половина тренеров сборных уходят после турниров – такова суть международного футбола.
Я здесь уже почти восемь лет, и мы были близки. Нельзя постоянно говорить: «Пожалуйста, еще немного». В какой-то момент люди просто теряют веру в твои слова.
Если мы хотим быть великой командой, если я хочу быть топ-тренером, то необходимо показывать результаты в важные моменты».
На групповом этапе Евро-2024 Англия сыграет со Словенией, Данией и Сербией.
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