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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 15:42 |
260
0

Букмекеры оценили шансы сборной Украины обыграть команду Молдовы

Поединок состоится 11 июня в 19:00 по Киеву

11 июня 2024, 15:42 |
260
0
Букмекеры оценили шансы сборной Украины обыграть команду Молдовы
УАФ. Михаил Мудрик

11 июня в 19:00 в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на это противостояние.

Фаворитом поединка является команда Сергея Реброва. На победу сине-желтых можно поставить с коэффициентом 1.43.

Ничья расценивается в 4.45. Успех Молдовы котируется по 7.82.

Основные коэффициенты на матч Молдова – Украина

  • Победа Молдовы – 7.82
  • Ничья – 4.45
  • Победа Украины – 1.43
  • Обе забьют – 2.04

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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