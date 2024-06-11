Букмекеры оценили шансы сборной Украины обыграть команду Молдовы

11 июня в 19:00 в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

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Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на это противостояние.

Фаворитом поединка является команда Сергея Реброва. На победу сине-желтых можно поставить с коэффициентом 1.43.

Ничья расценивается в 4.45. Успех Молдовы котируется по 7.82.

Основные коэффициенты на матч Молдова – Украина