Чемпионат Европы11 июня 2024, 15:42 |
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Букмекеры оценили шансы сборной Украины обыграть команду Молдовы
Поединок состоится 11 июня в 19:00 по Киеву
11 июня 2024, 15:42 |
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11 июня в 19:00 в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
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Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на это противостояние.
Фаворитом поединка является команда Сергея Реброва. На победу сине-желтых можно поставить с коэффициентом 1.43.
Ничья расценивается в 4.45. Успех Молдовы котируется по 7.82.
Основные коэффициенты на матч Молдова – Украина
- Победа Молдовы – 7.82
- Ничья – 4.45
- Победа Украины – 1.43
- Обе забьют – 2.04
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