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Товарищеские матчи
Молдова
11.06.2024 19:00 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 00:45 | Обновлено 08 июня 2024, 00:49
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0

Молдова – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июня в 19:00 спарринг в Кишиневе, последний перед Евро-2024

08 июня 2024, 00:45 | Обновлено 08 июня 2024, 00:49
201
0
Молдова – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июня в 19:00 в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии. Спарринг в Кишиневе – последний перед Евро-2024.

Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (0:0). Затем 7 июня украинская команда уступила сборной Польше в Варшаве (1:3).

На Евро-2024 соперниками Украины в группе будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.

Молдова – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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