Молдова – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 июня в 19:00 спарринг в Кишиневе, последний перед Евро-2024
11 июня в 19:00 в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
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Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии. Спарринг в Кишиневе – последний перед Евро-2024.
Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (0:0). Затем 7 июня украинская команда уступила сборной Польше в Варшаве (1:3).
На Евро-2024 соперниками Украины в группе будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.
Молдова – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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