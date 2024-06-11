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Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 16:15 |
1041
1

Черноморец нацелился на голкипера Шахтера

Артур Рудько может продолжить карьеру в Одессе

11 июня 2024, 16:15 |
1041
1
Черноморец нацелился на голкипера Шахтера
ФК Шахтер. Артур Рудько

Голкипер донецкого «Шахтера» Артур Рудько близок к переходу в одесский «Черноморец». Об этом сообщает ТаТоТаке. По их информации, стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

В ближайшее время в «Шахтер» должен перейти голкипер «Колоса» Кирилл Фесюн, после чего Рудько будет еще труднее получать игровую практику в донецком клубе. Именно с этим связано желание 32-летнего вратаря покинуть донецкий клуб.

Рудько перешел в «Шахтер» в сентябре 2023 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

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Олег Дидух Источник: ТаТоТаке
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AK.228
У чорноморця базу з полями продають , а вони на когось «націлюються»
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