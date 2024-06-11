Черноморец нацелился на голкипера Шахтера

Голкипер донецкого «Шахтера» Артур Рудько близок к переходу в одесский «Черноморец». Об этом сообщает ТаТоТаке. По их информации, стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

В ближайшее время в «Шахтер» должен перейти голкипер «Колоса» Кирилл Фесюн, после чего Рудько будет еще труднее получать игровую практику в донецком клубе. Именно с этим связано желание 32-летнего вратаря покинуть донецкий клуб.

Рудько перешел в «Шахтер» в сентябре 2023 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.