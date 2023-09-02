Украина. Премьер лига02 сентября 2023, 14:33 | Обновлено 02 сентября 2023, 14:38
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил подписание экс-вратаря Динамо Рудько
Игрок получил контракт на один год
02 сентября 2023, 14:33 | Обновлено 02 сентября 2023, 14:38
974
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«Шахтер» на официальном сайте подтвердил подписание вратаря Артура Рудько, который был свободным агентом и получил контракт до конца сезона 2023/24.
31-летний вратарь является воспитанником академии «Динамо» Киев. В УПЛ дебютировал в 2015 году в составе «Говерлы».
В составе киевлян провел 26 матчей, а после этого выступал за «Пафос», «Металлист» и «Лех».
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Комментарии 5
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Пафосно, еще один номер. Пишут у киприотов он вице-капитаном был. Вот так. Резник теперь на чеку будет.
Зачем?
Показать Скрыть 1 ответ
Дивно що такий воротар і вільний агент. Нехай щастить!
Нафіга він потрібен,краще б на перспективу молодого взяли
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