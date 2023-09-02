ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил подписание экс-вратаря Динамо Рудько

«Шахтер» на официальном сайте подтвердил подписание вратаря Артура Рудько, который был свободным агентом и получил контракт до конца сезона 2023/24.

31-летний вратарь является воспитанником академии «Динамо» Киев. В УПЛ дебютировал в 2015 году в составе «Говерлы».

В составе киевлян провел 26 матчей, а после этого выступал за «Пафос», «Металлист» и «Лех».