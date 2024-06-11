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11 июня 2024, 15:36 |
32
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

11 июня 2024, 15:36 |
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня
УАФ

Во вторник, 11 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Молдова – Украина

Ggbet 7.30 – 4.55 – 1.44

21:45 Португалия – Ирландия

Ggbet 1.26 – 6.05 – 11.00

21:45 Северная Ирландия – Андорра

Ggbet 1.27 – 5.10 – 12.20

КИБЕРСПОРТ

19:00 Sigma – Team Unity

Ggbet 3.38 – 1.31

20:00 GLORE – Team Brute

Ggbet 2.99 – 1.37

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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