Другие новости11 июня 2024, 15:36 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
11 июня 2024, 15:36 |
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Во вторник, 11 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Молдова – Украина
21:45 Португалия – Ирландия
21:45 Северная Ирландия – Андорра
КИБЕРСПОРТ
19:00 Sigma – Team Unity
20:00 GLORE – Team Brute
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