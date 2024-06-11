СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня

Во вторник, 11 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Молдова – Украина

7.30 – 4.55 – 1.44

21:45 Португалия – Ирландия

1.26 – 6.05 – 11.00

21:45 Северная Ирландия – Андорра

1.27 – 5.10 – 12.20

КИБЕРСПОРТ

19:00 Sigma – Team Unity

3.38 – 1.31

20:00 GLORE – Team Brute

2.99 – 1.37