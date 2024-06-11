Карпаты прекратили переговоры по трансферу македонского легионера
Яни Атанасов в Украину не переедет
Как стало известно Sport.ua, львовские «Карпаты» прекратили переговоры с польской «Краковией» о покупке опорного полузащитника Яни Атанасова.
По имеющимся данным, на пути трансферная стала высокая стоимость балканца, которую польской клуб не хочет снижать. Напомним, что Атанасов перешел в «Краковию» из «Хайдука» присоединился в 2023 году за 420 тысяч евро. Transfermarkt оценивает стоимость легионера в 800 тысяч евро.
Сейчас «Карпаты» проявляют активный интерес к форварду «Миная» Владиславу Вакуле, полузащитнику «Вереса» Виталию Дахновскому и нападающему сборной Коста Рики.
Ранее мы сообщали, что стало известно, когда исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол трудоустроится в «Карпатах».
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