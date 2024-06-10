Стало известно, когда Русол трудоустроится в Карпатах
Функционер согласовывает дела в «Днепре-1»
На сегодняшней встрече главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича с владельцем клуба Владимиром Маткивским присутствовал и Андрей Русол – исполнительный директор «Днепра-1».
По информации Sport.ua, Андрею Русолу нужно еще несколько недель для завершения своих дел в «Днепре-1» и, скорее всего, с 1 июля он станет генеральным директором ФК «Карпаты».
Ранее мы сообщали, что стали известны подробности встречи главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича с владельцем футбольного клуба Владимиром Маткивским.
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