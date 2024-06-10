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Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 20:38 |
1187
3

Стало известно, когда Русол трудоустроится в Карпатах

Функционер согласовывает дела в «Днепре-1»

10 июня 2024, 20:38 |
1187
3
Стало известно, когда Русол трудоустроится в Карпатах
СК Днепр-1. Андрей Русол

На сегодняшней встрече главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича с владельцем клуба Владимиром Маткивским присутствовал и Андрей Русол – исполнительный директор «Днепра-1».

По информации Sport.ua, Андрею Русолу нужно еще несколько недель для завершения своих дел в «Днепре-1» и, скорее всего, с 1 июля он станет генеральным директором ФК «Карпаты».

Ранее мы сообщали, что стали известны подробности встречи главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича с владельцем футбольного клуба Владимиром Маткивским.

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Карпаты Львов Днепр-1 Андрей Русол Мирон Маркевич инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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BUCH
Маркевич - з ним працював вже раніше...
Все зрозуміло...
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+1
felz
Норм делает, один из основателей Д-1 свалил
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