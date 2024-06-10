Стало известно, когда Русол трудоустроится в Карпатах

На сегодняшней встрече главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича с владельцем клуба Владимиром Маткивским присутствовал и Андрей Русол – исполнительный директор «Днепра-1».

По информации Sport.ua, Андрею Русолу нужно еще несколько недель для завершения своих дел в «Днепре-1» и, скорее всего, с 1 июля он станет генеральным директором ФК «Карпаты».

Ранее мы сообщали, что стали известны подробности встречи главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича с владельцем футбольного клуба Владимиром Маткивским.