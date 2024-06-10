Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич остается у руля Карпат
Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 15:56 |
1662
0

Маркевич остается у руля Карпат

Главный тренер львовян провел встречу с руководством клуба

10 июня 2024, 15:56 |
1662
0
Маркевич остается у руля Карпат
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Как стало известно Sport.ua, сегодня состоялась встреча главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича с владельцем футбольного клуба Владимиром Маткивским.

По информации нашего источника, на повестке дня было усиление «зелено-белых» перед началом нового сезона, в котором они снова будут выступать в УПЛ. Кроме того, пока нет оснований поднимать вопрос смены главного тренера.

Список потенциальных новичков согласован, и большинство из них появятся в расположении «Карпат» уже 24 июня, когда начнется первый сбор.

В частности, 14 июня будет подписан контракт с испанским легионером Пабло Альваресом, который ранее выступал за болгарскую команду «Черно Море». Также львовяне проявляют интерес к лидеру защиты «Днепра-1» Александру Сватку. В то же время игроком «Карпат» уже стал 19-летний опорный полузащитник Максим Мельниченко, который выступал за днепрян.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» предлагают круглую сумму за ключевого игрока «Кривбасса».

По теме:
Игорь ПЕРДУТА: «Ворскла заслуживает быть на высших местах»
Два игрока Днепра-1 останутся в команде Максимова
Валерий ИВАЩЕНКО: «Нервные клетки не восстанавливаются»
Мирон Маркевич Карпаты Львов Украинская Премьер-лига инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 10 июня 2024, 09:39 5
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Футбол | 10 июня 2024, 11:51 8
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины

В символическую команду попали три действующих игрока сборной

Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Бокс | 10.06.2024, 05:31
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
ВИДЕО. Ветелень дальним ударом забил японцам гол в раздевалку
Футбол | 10.06.2024, 16:19
ВИДЕО. Ветелень дальним ударом забил японцам гол в раздевалку
ВИДЕО. Ветелень дальним ударом забил японцам гол в раздевалку
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Бокс | 09.06.2024, 20:10
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
08.06.2024, 22:59
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
09.06.2024, 20:20
Футбол
Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо
Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо
08.06.2024, 23:52 14
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него
10.06.2024, 02:32
Бокс
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
09.06.2024, 17:29 3
Футбол
Турция и Германия провели сверхрезультативный матч в Лиге наций
Турция и Германия провели сверхрезультативный матч в Лиге наций
09.06.2024, 13:12
Волейбол
Экс-чемпион мира отреагировал на желание Усика спуститься в крузервейт
Экс-чемпион мира отреагировал на желание Усика спуститься в крузервейт
09.06.2024, 16:28
Бокс
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
08.06.2024, 17:19 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем