Маркевич остается у руля Карпат

Как стало известно Sport.ua, сегодня состоялась встреча главного тренера «Карпат» Мирона Маркевича с владельцем футбольного клуба Владимиром Маткивским.

По информации нашего источника, на повестке дня было усиление «зелено-белых» перед началом нового сезона, в котором они снова будут выступать в УПЛ. Кроме того, пока нет оснований поднимать вопрос смены главного тренера.

Список потенциальных новичков согласован, и большинство из них появятся в расположении «Карпат» уже 24 июня, когда начнется первый сбор.

В частности, 14 июня будет подписан контракт с испанским легионером Пабло Альваресом, который ранее выступал за болгарскую команду «Черно Море». Также львовяне проявляют интерес к лидеру защиты «Днепра-1» Александру Сватку. В то же время игроком «Карпат» уже стал 19-летний опорный полузащитник Максим Мельниченко, который выступал за днепрян.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» предлагают круглую сумму за ключевого игрока «Кривбасса».