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Украина. Премьер лига
04 июня 2024, 11:37 | Обновлено 04 июня 2024, 11:38
1068
2

Источник: Карпаты предлагают круглую сумму за ключевого игрока Кривбасса

Тимур Стецьков оценивается в 1 миллион долларов

04 июня 2024, 11:37 | Обновлено 04 июня 2024, 11:38
1068
2
Источник: Карпаты предлагают круглую сумму за ключевого игрока Кривбасса
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

Львовские «Карпаты» предложили «Кривбассу» 500 тысяч долларов за центрального защитника Тимура Стецькова, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, криворожский клуб отказался рассматривать данное предложение, ведь оценивает стоимость 26-летнего футболиста минимум в 1 миллион американской валюты.

В этом сезоне УПЛ Тимур Стецьков провел все 30 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Интересно, что его контракт с «Кривбассом» заканчивается летом 2025 года.

Ранее стало известно, что другой центральный защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный летом станет игроком «Полесья».

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Тимур Стецьков Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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dudigo78
а ще два роки тому могли за три мішки цукру купити
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+1
Gargantua
очень понравился Стецьков в прошлом чемпионате.
Возможно даже сильнейший защитник УПЛ по моему мнению.
Очень хороший баланс эффективности в единоборствах и креатива в продвижении мяча
круто Вернидуб с ним поработал. Шаран его в свое время отцепил как шлак.
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+1
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