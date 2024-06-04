Источник: Карпаты предлагают круглую сумму за ключевого игрока Кривбасса

Львовские «Карпаты» предложили «Кривбассу» 500 тысяч долларов за центрального защитника Тимура Стецькова, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, криворожский клуб отказался рассматривать данное предложение, ведь оценивает стоимость 26-летнего футболиста минимум в 1 миллион американской валюты.

В этом сезоне УПЛ Тимур Стецьков провел все 30 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Интересно, что его контракт с «Кривбассом» заканчивается летом 2025 года.

Ранее стало известно, что другой центральный защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный летом станет игроком «Полесья».