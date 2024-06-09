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Чемпионат мира
09 июня 2024, 20:20 | Обновлено 09 июня 2024, 20:51
148
0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?

Южная Корея забила 7 мячей в ворота команды Сингапура

09 июня 2024, 20:20 | Обновлено 09 июня 2024, 20:51
148
0
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в азиатской зоне.

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Южная Корея забила 7 мячей в ворота команды Сингапура (7:0).

Итальянский специалист Роберто Манчини одержал победу с Саудовской Аравией, выиграв у Пакистана (3:0).

Япония отгрузила в ворота команды Мьянмы 5 мячей (5:0), Австралия на выезде обыграла Бангладеш (2:0).

Последний 6-й тур группового раунда пройдет 11 июня. По две лучших команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.

Квалификация ЧМ-2026 (Азия)

5-й тур, 6 июня

  • Индонезия – Ирак – 0:2
  • Австралия – Бангладеш – 0:2
  • Китайский Тайбэй – Оман – 0:3
  • Вьетнам – Филиппины – 3:2
  • Гонконг – Иран – 2:4
  • Китай – Таиланд – 1:1
  • Сингапур – Южная Корея – 0:7
  • Мьянма – Япония – 0:5
  • Северная Корея – Сирия – 1:0
  • Индия – Кувейт – 0:0
  • Узбекистан – Туркменистан – 3:1
  • Кыргызстан – Малайзия – 1:1
  • Пакистан – Саудовская Аравия – 0:3
  • Афганистан – Катар – 0:0
  • Непал – ОАЭ – 0:4
  • Палестина – Ливан – 0:0
  • Бахрейн – Йемен – 0:0
  • Иордания – Таджикистан – 3:0

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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