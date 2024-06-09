Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?

Состоялись матчи 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в азиатской зоне.

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Южная Корея забила 7 мячей в ворота команды Сингапура (7:0).

Итальянский специалист Роберто Манчини одержал победу с Саудовской Аравией, выиграв у Пакистана (3:0).

Япония отгрузила в ворота команды Мьянмы 5 мячей (5:0), Австралия на выезде обыграла Бангладеш (2:0).

Последний 6-й тур группового раунда пройдет 11 июня. По две лучших команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.

Квалификация ЧМ-2026 (Азия)

5-й тур, 6 июня

Индонезия – Ирак – 0:2

Австралия – Бангладеш – 0:2

Китайский Тайбэй – Оман – 0:3

Вьетнам – Филиппины – 3:2

Гонконг – Иран – 2:4

Китай – Таиланд – 1:1

Сингапур – Южная Корея – 0:7

Мьянма – Япония – 0:5

Северная Корея – Сирия – 1:0

Индия – Кувейт – 0:0

Узбекистан – Туркменистан – 3:1

Кыргызстан – Малайзия – 1:1

Пакистан – Саудовская Аравия – 0:3

Афганистан – Катар – 0:0

Непал – ОАЭ – 0:4

Палестина – Ливан – 0:0

Бахрейн – Йемен – 0:0

Иордания – Таджикистан – 3:0

Турнирные таблицы