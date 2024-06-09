Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. В Азии сыграно 5 туров, кто лидер?
Южная Корея забила 7 мячей в ворота команды Сингапура
Состоялись матчи 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в азиатской зоне.
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Южная Корея забила 7 мячей в ворота команды Сингапура (7:0).
Итальянский специалист Роберто Манчини одержал победу с Саудовской Аравией, выиграв у Пакистана (3:0).
Япония отгрузила в ворота команды Мьянмы 5 мячей (5:0), Австралия на выезде обыграла Бангладеш (2:0).
Последний 6-й тур группового раунда пройдет 11 июня. По две лучших команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.
Квалификация ЧМ-2026 (Азия)
5-й тур, 6 июня
- Индонезия – Ирак – 0:2
- Австралия – Бангладеш – 0:2
- Китайский Тайбэй – Оман – 0:3
- Вьетнам – Филиппины – 3:2
- Гонконг – Иран – 2:4
- Китай – Таиланд – 1:1
- Сингапур – Южная Корея – 0:7
- Мьянма – Япония – 0:5
- Северная Корея – Сирия – 1:0
- Индия – Кувейт – 0:0
- Узбекистан – Туркменистан – 3:1
- Кыргызстан – Малайзия – 1:1
- Пакистан – Саудовская Аравия – 0:3
- Афганистан – Катар – 0:0
- Непал – ОАЭ – 0:4
- Палестина – Ливан – 0:0
- Бахрейн – Йемен – 0:0
- Иордания – Таджикистан – 3:0
Турнирные таблицы
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