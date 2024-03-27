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Чемпионат мира
27 марта 2024, 23:45 | Обновлено 27 марта 2024, 23:58
168
0

Квалификация ЧМ в зоне Азии. Кто забил 7 мячей? Японцев не пустили в КНДР

26 марта состоялись матчи 4-го тура отбора к ЧМ-2026 в зоне Азии

27 марта 2024, 23:45 | Обновлено 27 марта 2024, 23:58
168
0
Квалификация ЧМ в зоне Азии. Кто забил 7 мячей? Японцев не пустили в КНДР
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Австралии

26 марта состоялись матчи 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Азии.

Команды Сирии и Иордании забили соперникам по 7 мячей. Убедительно выиграли свои матчи Австралия, Южная Корея, Китай, Ирак.

Саудовская Аравия не сумела обыграть команду Таджикистана (1:1).

Власти КНДР отказались впустить в страну делегацию сборной Японии. Судя по всему, решение связано с новым вирусом, который распространяется в Японии

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.

Чемпионат мира 2026. Квалификация. Азия

Групповой этап. 4-й тур, 26 марта

  • Северная Корея – Япония – матч не состоялся
  • Ливан – Австралия – 0:5
  • Бангладеш – Палестина – 0:1
  • Филиппины – Ирак – 0:5
  • Вьетнам – Индонезия – 0:3
  • Китай – Сингапур – 4:1
  • Таиланд – Южная Корея – 0:3
  • Индия – Афганистан – 1:2
  • Кыргызстан – Китайский Тайбэй – 5:1
  • Малайзия – Оман – 0:2
  • Узбекистан – Гонконг – 3:0
  • Таджикистан – Саудовская Аравия – 1:1
  • Туркменистан – Иран – 0:1
  • Бахрейн – Непал – 3:0
  • Йемен – ОАЭ – 0:3
  • Иордания – Пакистан – 7:0
  • Кувейт – Катар – 1:2
  • Сирия – Мьянма – 7:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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