Квалификация ЧМ в зоне Азии. Кто забил 7 мячей? Японцев не пустили в КНДР

26 марта состоялись матчи 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Азии.

Команды Сирии и Иордании забили соперникам по 7 мячей. Убедительно выиграли свои матчи Австралия, Южная Корея, Китай, Ирак.

Саудовская Аравия не сумела обыграть команду Таджикистана (1:1).

Власти КНДР отказались впустить в страну делегацию сборной Японии. Судя по всему, решение связано с новым вирусом, который распространяется в Японии

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.

Чемпионат мира 2026. Квалификация. Азия

Групповой этап. 4-й тур, 26 марта

Северная Корея – Япония – матч не состоялся

Ливан – Австралия – 0:5

– 0:5 Бангладеш – Палестина – 0:1

– 0:1 Филиппины – Ирак – 0:5

– 0:5 Вьетнам – Индонезия – 0:3

– 0:3 Китай – Сингапур – 4:1

– Сингапур – 4:1 Таиланд – Южная Корея – 0:3

– 0:3 Индия – Афганистан – 1:2

– 1:2 Кыргызстан – Китайский Тайбэй – 5:1

– Китайский Тайбэй – 5:1 Малайзия – Оман – 0:2

– 0:2 Узбекистан – Гонконг – 3:0

– Гонконг – 3:0 Таджикистан – Саудовская Аравия – 1:1

Туркменистан – Иран – 0:1

– 0:1 Бахрейн – Непал – 3:0

– Непал – 3:0 Йемен – ОАЭ – 0:3

– 0:3 Иордания – Пакистан – 7:0

– Пакистан – 7:0 Кувейт – Катар – 1:2

– 1:2 Сирия – Мьянма – 7:0

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