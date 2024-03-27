Квалификация ЧМ в зоне Азии. Кто забил 7 мячей? Японцев не пустили в КНДР
26 марта состоялись матчи 4-го тура отбора к ЧМ-2026 в зоне Азии
26 марта состоялись матчи 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Азии.
Команды Сирии и Иордании забили соперникам по 7 мячей. Убедительно выиграли свои матчи Австралия, Южная Корея, Китай, Ирак.
Саудовская Аравия не сумела обыграть команду Таджикистана (1:1).
Власти КНДР отказались впустить в страну делегацию сборной Японии. Судя по всему, решение связано с новым вирусом, который распространяется в Японии
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.
Чемпионат мира 2026. Квалификация. Азия
Групповой этап. 4-й тур, 26 марта
- Северная Корея – Япония – матч не состоялся
- Ливан – Австралия – 0:5
- Бангладеш – Палестина – 0:1
- Филиппины – Ирак – 0:5
- Вьетнам – Индонезия – 0:3
- Китай – Сингапур – 4:1
- Таиланд – Южная Корея – 0:3
- Индия – Афганистан – 1:2
- Кыргызстан – Китайский Тайбэй – 5:1
- Малайзия – Оман – 0:2
- Узбекистан – Гонконг – 3:0
- Таджикистан – Саудовская Аравия – 1:1
- Туркменистан – Иран – 0:1
- Бахрейн – Непал – 3:0
- Йемен – ОАЭ – 0:3
- Иордания – Пакистан – 7:0
- Кувейт – Катар – 1:2
- Сирия – Мьянма – 7:0
Турнирные таблицы
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