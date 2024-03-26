В КНДР не пустили сборную Японии на матч отбора ЧМ-2026. Известна причина

Власти КНДР отказались впустить в страну делегацию сборной Японии на матч квалификации чемпионата мира 2026.

Официально о причинах такого решения ничего не сообщается.

Источник утверждает, что такое решение может быть связано с новым вирусом STSS – синдром стрептококкового токсического шока. Он в настоящий момент распространяется в Японии. Есть данные, что этот вирус приводит к смерти почти в 30 процентах случаев.

Сборные Японии и КНДР играют в группе В азиатской квалификации ЧМ-2026. Японская сборная после 3 матчей занимает 1-е место, имея 9 очков. У команды КНДР третья позиция и 3 пункта.

Матч КНДР – Япония должен был состояться сегодня, 26 марта, начало – в 10:00 по киевскому времени.