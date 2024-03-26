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  4. В КНДР не пустили сборную Японии на матч отбора ЧМ-2026. Известна причина
Чемпионат мира
26 марта 2024, 12:36 | Обновлено 26 марта 2024, 12:51
1105
3

В КНДР не пустили сборную Японии на матч отбора ЧМ-2026. Известна причина

Поединок КНДР – Япония отменен

26 марта 2024, 12:36 | Обновлено 26 марта 2024, 12:51
1105
3
В КНДР не пустили сборную Японии на матч отбора ЧМ-2026. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Власти КНДР отказались впустить в страну делегацию сборной Японии на матч квалификации чемпионата мира 2026.

Официально о причинах такого решения ничего не сообщается.

Источник утверждает, что такое решение может быть связано с новым вирусом STSS – синдром стрептококкового токсического шока. Он в настоящий момент распространяется в Японии. Есть данные, что этот вирус приводит к смерти почти в 30 процентах случаев.

Сборные Японии и КНДР играют в группе В азиатской квалификации ЧМ-2026. Японская сборная после 3 матчей занимает 1-е место, имея 9 очков. У команды КНДР третья позиция и 3 пункта.

Матч КНДР – Япония должен был состояться сегодня, 26 марта, начало – в 10:00 по киевскому времени.

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Источник Kyodo News
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Комментарии 3
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Муґунот Уух
та який там стрептококк! відомо ж, що у збірній Японії одні шпигуни, як японські, так і американські і південно-корейські, та диверсанти
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0
dimando560
Хай зі збірною хyйлостану змагаються
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0
dimando560
0:3 і допобачення 😂
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0
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