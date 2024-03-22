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Чемпионат мира
22 марта 2024, 15:57 | Обновлено 22 марта 2024, 16:09
288
0

Отбор ЧМ в Азии. Япония обыграла Северную Корею, саудовцы взяли три очка

21 марта состоялись матчи 3-го тура отбора к ЧМ-2026 в зоне Азии

22 марта 2024, 15:57 | Обновлено 22 марта 2024, 16:09
288
0
Отбор ЧМ в Азии. Япония обыграла Северную Корею, саудовцы взяли три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Ао Танака

21 марта состоялись матчи 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Азии.

В центральном матче игрового дня Япония обыграла Северную Корею (1:0). Ао Танака забил быстрый гол на 2-й минуте матча.

Южная Корея в гостях разошлась миром с Таиландом (1:1), Австралия взяла верх над Ливаном (2:0)

Саудовская Аравия взяла три очка в поединке против Таджикистана (1:0). Салим Аль-Давсари отличился на 23-й минуте.

По две лучших команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.

Чемпионат мира 2026. Квалификация. Азия

Групповой этап. 3-й тур, 22 марта

  • Китайский Тайбэй – Кыргызстан – 0:2
  • Пакистан – Иордания – 0:3
  • Австралия – Ливан – 2:0
  • Япония – Северная Корея – 1:0
  • Южная Корея – Таиланд – 1:1
  • Мьянма – Сирия – 1:1
  • Гонконг – Узбекистан – 0:2
  • Сингапур – Китай – 2:2
  • Индонезия – Вьетнам – 1:0
  • Иран – Туркменистан – 5:0
  • ОАЭ – Йемен – 2:1
  • Оман – Малайзия – 2:0
  • Катар – Кувейт – 3:0
  • Палестина – Бангладеш – 5:0
  • Афганистан – Индия – 0:0
  • Ирак – Филиппины – 1:0
  • Непал – Бахрейн – 0:5
  • Саудовская Аравия – Таджикистан – 1:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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