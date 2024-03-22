Отбор ЧМ в Азии. Япония обыграла Северную Корею, саудовцы взяли три очка
21 марта состоялись матчи 3-го тура отбора к ЧМ-2026 в зоне Азии
21 марта состоялись матчи 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Азии.
В центральном матче игрового дня Япония обыграла Северную Корею (1:0). Ао Танака забил быстрый гол на 2-й минуте матча.
Южная Корея в гостях разошлась миром с Таиландом (1:1), Австралия взяла верх над Ливаном (2:0)
Саудовская Аравия взяла три очка в поединке против Таджикистана (1:0). Салим Аль-Давсари отличился на 23-й минуте.
По две лучших команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.
Чемпионат мира 2026. Квалификация. Азия
Групповой этап. 3-й тур, 22 марта
- Китайский Тайбэй – Кыргызстан – 0:2
- Пакистан – Иордания – 0:3
- Австралия – Ливан – 2:0
- Япония – Северная Корея – 1:0
- Южная Корея – Таиланд – 1:1
- Мьянма – Сирия – 1:1
- Гонконг – Узбекистан – 0:2
- Сингапур – Китай – 2:2
- Индонезия – Вьетнам – 1:0
- Иран – Туркменистан – 5:0
- ОАЭ – Йемен – 2:1
- Оман – Малайзия – 2:0
- Катар – Кувейт – 3:0
- Палестина – Бангладеш – 5:0
- Афганистан – Индия – 0:0
- Ирак – Филиппины – 1:0
- Непал – Бахрейн – 0:5
- Саудовская Аравия – Таджикистан – 1:0
Турнирные таблицы
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