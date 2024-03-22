Отбор ЧМ в Азии. Япония обыграла Северную Корею, саудовцы взяли три очка

21 марта состоялись матчи 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Азии.

В центральном матче игрового дня Япония обыграла Северную Корею (1:0). Ао Танака забил быстрый гол на 2-й минуте матча.

Южная Корея в гостях разошлась миром с Таиландом (1:1), Австралия взяла верх над Ливаном (2:0)

Саудовская Аравия взяла три очка в поединке против Таджикистана (1:0). Салим Аль-Давсари отличился на 23-й минуте.

По две лучших команды из каждой группы выйдут в следующий раунд квалификации.

Чемпионат мира 2026. Квалификация. Азия

Групповой этап. 3-й тур, 22 марта

Китайский Тайбэй – Кыргызстан – 0:2

– 0:2 Пакистан – Иордания – 0:3

– 0:3 Австралия – Ливан – 2:0

– Ливан – 2:0 Япония – Северная Корея – 1:0

– Северная Корея – 1:0 Южная Корея – Таиланд – 1:1

Мьянма – Сирия – 1:1

Гонконг – Узбекистан – 0:2

– 0:2 Сингапур – Китай – 2:2

Индонезия – Вьетнам – 1:0

– Вьетнам – 1:0 Иран – Туркменистан – 5:0

– Туркменистан – 5:0 ОАЭ – Йемен – 2:1

– Йемен – 2:1 Оман – Малайзия – 2:0

– Малайзия – 2:0 Катар – Кувейт – 3:0

– Кувейт – 3:0 Палестина – Бангладеш – 5:0

– Бангладеш – 5:0 Афганистан – Индия – 0:0

Ирак – Филиппины – 1:0

– Филиппины – 1:0 Непал – Бахрейн – 0:5

– 0:5 Саудовская Аравия – Таджикистан – 1:0

Турнирные таблицы