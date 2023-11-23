Вторая победа Манчини для Саудовской Аравии. Южная Корея обыграла Китай
21 ноября прошли матчи 2-го тура отбора к ЧМ-2026 в азиатской зоне
В мид-уик прошли матчи 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в азиатской зоне.
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Старт отбора в азиатской зоне ознаменовался разгромами. Япония и Корея забили по 5, Австралия – 7, а Катар – 8.
Италийский специалист Роберто Манчини одержал вторую победу на посту главного тренера Саудовской Аравии в официальных матчах, выиграв у Иордании (2:0).
Япония отгрузила Сирии 5 мячей (5:0), Южная Корея обыграла Китай (3:0). Австралия с трудом выиграла у Палестины (1:0).
Квалификация ЧМ-2026 (Азия)
2-й тур, 21 ноября
- Пакистан – Таджикистан – 1:6
- Мьянма – Северная Корея – 1:6
- Китайский Тайбэй – Малайзия – 0:1
- Филиппины – Индонезия – 1:1
- Бангладеш – Ливан – 1:1
- Вьетнам – Ирак – 0:1
- Гонконг – Туркменистан – 2:2
- Китай – Южная Корея – 0:3
- Сингапур – Таиланд – 1:3
- Узбекистан – Иран – 2:2
- Непал – Йемен – 0:2
- Индия – Катар – 0:3
- Кыргызстан – Оман – 1:0
- Палестина – Австралия – 0:1
- Сирия – Япония – 0:5
- Бахрейн – ОАЭ – 0:2
- Иордания – Саудовская Аравия – 0:2
- Афганистан – Кувейт – 0:4
Турнирная таблица
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