Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая победа Манчини для Саудовской Аравии. Южная Корея обыграла Китай
Чемпионат мира
23 ноября 2023, 02:40 | Обновлено 23 ноября 2023, 03:09
43
0

Вторая победа Манчини для Саудовской Аравии. Южная Корея обыграла Китай

21 ноября прошли матчи 2-го тура отбора к ЧМ-2026 в азиатской зоне

23 ноября 2023, 02:40 | Обновлено 23 ноября 2023, 03:09
43
0
Вторая победа Манчини для Саудовской Аравии. Южная Корея обыграла Китай
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

В мид-уик прошли матчи 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в азиатской зоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт отбора в азиатской зоне ознаменовался разгромами. Япония и Корея забили по 5, Австралия – 7, а Катар – 8.

Италийский специалист Роберто Манчини одержал вторую победу на посту главного тренера Саудовской Аравии в официальных матчах, выиграв у Иордании (2:0).

Япония отгрузила Сирии 5 мячей (5:0), Южная Корея обыграла Китай (3:0). Австралия с трудом выиграла у Палестины (1:0).

Квалификация ЧМ-2026 (Азия)

2-й тур, 21 ноября

  • Пакистан – Таджикистан – 1:6
  • Мьянма – Северная Корея – 1:6
  • Китайский Тайбэй – Малайзия – 0:1
  • Филиппины – Индонезия – 1:1
  • Бангладеш – Ливан – 1:1
  • Вьетнам – Ирак – 0:1
  • Гонконг – Туркменистан – 2:2
  • Китай – Южная Корея – 0:3
  • Сингапур – Таиланд – 1:3
  • Узбекистан – Иран – 2:2
  • Непал – Йемен – 0:2
  • Индия – Катар – 0:3
  • Кыргызстан – Оман – 1:0
  • Палестина – Австралия – 0:1
  • Сирия – Япония – 0:5
  • Бахрейн – ОАЭ – 0:2
  • Иордания – Саудовская Аравия – 0:2
  • Афганистан – Кувейт – 0:4

Турнирная таблица

По теме:
ВИДЕО. Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в квалификации ЧМ-2026
Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «У Аргентины большие яйца»
МЕССИ: «Поведение бразильских болельщиков было недопустимым»
ЧМ-2026 по футболу Роберто Манчини сборная Австралии по футболу сборная Японии по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Южной Кореи по футболу статистические расклады сборная Иордании по футболу сборная Сирии по футболу сборная Китая по футболу сборная Палестины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
Футбол | 22 ноября 2023, 07:43 12
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»

Румынский специалист шокирован такой возможностью

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил Игоря Суркиса с юбилеем
Футбол | 22 ноября 2023, 19:35 22
Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил Игоря Суркиса с юбилеем
Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил Игоря Суркиса с юбилеем

Сегодня президент «Динамо» отмечает 65-летие

ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия
Футбол | 23.11.2023, 00:59
ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия
ВИДЕО. Мудрик произнес для фанатов, как выговаривается его имя и фамилия
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Футбол | 22.11.2023, 05:35
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Футбол | 22.11.2023, 07:50
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИКОЛЕНКО: «Барелла сказал мне, что пенальти не было»
МИКОЛЕНКО: «Барелла сказал мне, что пенальти не было»
21.11.2023, 04:27 4
Футбол
Есть дебютант. Женская сборная Украины назвала состав на Эстерсунд
Есть дебютант. Женская сборная Украины назвала состав на Эстерсунд
21.11.2023, 15:29 2
Биатлон
Фьюри объяснил, почему называет Усика «сосиской»
Фьюри объяснил, почему называет Усика «сосиской»
21.11.2023, 18:10 2
Бокс
Алексей АНДРОНОВ – о вероятном пенальти на Мудрике: «Посмотрел и офигел»
Алексей АНДРОНОВ – о вероятном пенальти на Мудрике: «Посмотрел и офигел»
21.11.2023, 14:17 4
Футбол
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
21.11.2023, 15:58 1
Футбол
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
22.11.2023, 06:45 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем