Вторая победа Манчини для Саудовской Аравии. Южная Корея обыграла Китай

В мид-уик прошли матчи 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в азиатской зоне.

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Старт отбора в азиатской зоне ознаменовался разгромами. Япония и Корея забили по 5, Австралия – 7, а Катар – 8.

Италийский специалист Роберто Манчини одержал вторую победу на посту главного тренера Саудовской Аравии в официальных матчах, выиграв у Иордании (2:0).

Япония отгрузила Сирии 5 мячей (5:0), Южная Корея обыграла Китай (3:0). Австралия с трудом выиграла у Палестины (1:0).

Квалификация ЧМ-2026 (Азия)

2-й тур, 21 ноября

Пакистан – Таджикистан – 1:6

– 1:6 Мьянма – Северная Корея – 1:6

– 1:6 Китайский Тайбэй – Малайзия – 0:1

– 0:1 Филиппины – Индонезия – 1:1

Бангладеш – Ливан – 1:1

Вьетнам – Ирак – 0:1

– 0:1 Гонконг – Туркменистан – 2:2

Китай – Южная Корея – 0:3

– 0:3 Сингапур – Таиланд – 1:3

– 1:3 Узбекистан – Иран – 2:2

Непал – Йемен – 0:2

– 0:2 Индия – Катар – 0:3

– 0:3 Кыргызстан – Оман – 1:0

– Оман – 1:0 Палестина – Австралия – 0:1

– 0:1 Сирия – Япония – 0:5

– 0:5 Бахрейн – ОАЭ – 0:2

– 0:2 Иордания – Саудовская Аравия – 0:2

– 0:2 Афганистан – Кувейт – 0:4

Турнирная таблица