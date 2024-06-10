На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024

14 июня матчем Германия – Шотландия стартует чемпионат Европы по футболу 2024.

Накануне начала турнира известный портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих национальных сборных, которые будут участвовать в ЧЕ.

Лидером рейтинга является сборная Англии с общим ценником в €1,52 млрд. На 2-й строчке – Франция (€1,23 млрд), топ-3 замыкает Португалия – €1,05 млрд.

Общая стоимость сборной Украины составляет 379 миллионов евро, что позволило украинской команде закрыть топ-10 рейтинга.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее сборная Украины получила премиальные за выход на Евро-2024.

Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2024: