На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
Самой дорогой сборной турнира является команда Англии
14 июня матчем Германия – Шотландия стартует чемпионат Европы по футболу 2024.
Накануне начала турнира известный портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих национальных сборных, которые будут участвовать в ЧЕ.
Лидером рейтинга является сборная Англии с общим ценником в €1,52 млрд. На 2-й строчке – Франция (€1,23 млрд), топ-3 замыкает Португалия – €1,05 млрд.
Общая стоимость сборной Украины составляет 379 миллионов евро, что позволило украинской команде закрыть топ-10 рейтинга.
Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).
Ранее сборная Украины получила премиальные за выход на Евро-2024.
Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2024:
- Англия - €1,52 млрд
- Франция - €1,23 млрд
- Португалия - €1,05 млрд
- Испания - €965,00 млн
- Германия - €851,00 млн
- Нидерланды - €845,00 млн
- Италия - €705,00 млн
- Бельгия - €584,80 млн
- Дания - €415,50 млн
- Украина - €379,50 млн
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