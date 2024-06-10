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Чемпионат Европы
10 июня 2024, 10:21 |
728
1

На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024

Самой дорогой сборной турнира является команда Англии

10 июня 2024, 10:21 |
728
1
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
УАФ.

14 июня матчем Германия – Шотландия стартует чемпионат Европы по футболу 2024.

Накануне начала турнира известный портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих национальных сборных, которые будут участвовать в ЧЕ.

Лидером рейтинга является сборная Англии с общим ценником в €1,52 млрд. На 2-й строчке – Франция (€1,23 млрд), топ-3 замыкает Португалия – €1,05 млрд.

Общая стоимость сборной Украины составляет 379 миллионов евро, что позволило украинской команде закрыть топ-10 рейтинга.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее сборная Украины получила премиальные за выход на Евро-2024.

Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2024:

  1. Англия - €1,52 млрд
  2. Франция - €1,23 млрд
  3. Португалия - €1,05 млрд
  4. Испания - €965,00 млн
  5. Германия - €851,00 млн
  6. Нидерланды - €845,00 млн
  7. Италия - €705,00 млн
  8. Бельгия - €584,80 млн
  9. Дания - €415,50 млн
  10. Украина - €379,50 млн

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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onco-clown
1 и 4 место с конца - соперники нашей сборной, достойная компенсация за оппонентов в отборочной группе
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