Сборная Украины уже получила бонусы за выход на Евро-2024. Известна сумма

Сборная Украины сумела квалифицироваться на финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в начале немецких сборов футболисты, тренеры и персонал украинской сборной за выход в финальную часть Евро 2024 на всю команду получили обещанные 140 млн грн ($3,5).

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будет противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня). Перед началом чемпионата Европы украинская команда также проведет три товарищеских матча – с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).