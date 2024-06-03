Сборная Украины уже получила бонусы за выход на Евро-2024. Известна сумма
Игроки и персонал главной команды страны получили 140 млн гривен
Сборная Украины сумела квалифицироваться на финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в начале немецких сборов футболисты, тренеры и персонал украинской сборной за выход в финальную часть Евро 2024 на всю команду получили обещанные 140 млн грн ($3,5).
Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будет противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня). Перед началом чемпионата Европы украинская команда также проведет три товарищеских матча – с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).
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