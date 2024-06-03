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  4. Сборная Украины уже получила бонусы за выход на Евро-2024. Известна сумма
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2024, 21:59 |
1253
1

Сборная Украины уже получила бонусы за выход на Евро-2024. Известна сумма

Игроки и персонал главной команды страны получили 140 млн гривен

03 июня 2024, 21:59 |
1253
1
Сборная Украины уже получила бонусы за выход на Евро-2024. Известна сумма
УАФ

Сборная Украины сумела квалифицироваться на финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, в начале немецких сборов футболисты, тренеры и персонал украинской сборной за выход в финальную часть Евро 2024 на всю команду получили обещанные 140 млн грн ($3,5).

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будет противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня). Перед началом чемпионата Европы украинская команда также проведет три товарищеских матча – с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).

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сборная Украины по футболу Игорь Бурбас премиальные финансы Украинская ассоциация футбола
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Harun Bakircioğlu
9,25 млн $ за выход заработали, на руки игрокам и тренерам треть суммы получается
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