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Товарищеские матчи
Германия
03.06.2024 21:45 - : -
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
03 июня 2024, 06:01 | Обновлено 03 июня 2024, 06:27
295
0

Германия – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 3 июня в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Нюрнберге

03 июня 2024, 06:01 | Обновлено 03 июня 2024, 06:27
295
0
Германия – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Германия – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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