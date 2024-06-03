Товарищеские матчи
Чемпионат Европы03 июня 2024, 06:01 | Обновлено 03 июня 2024, 06:27
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Германия – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 3 июня в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Нюрнберге
03 июня 2024, 06:01 | Обновлено 03 июня 2024, 06:27
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3 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды сыграют в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок».
Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
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Германия – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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