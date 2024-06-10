ОФИЦИАЛЬНО. Нива Тернополь осталась без главного тренера

«Нива» Тернополь официально сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Александром Стахивым.

Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Нивы» в сентябре 2023 года. В декабре прошлого года специалист избавился от приставки «исполняющий обязанности» и стал полноценным наставником команды.

Под руководством Стахива «Нива» суммарно провела 20 матчей в Первой лиге: 6 побед, 8 ничьих и 6 поражений. Команда завершила сезон третьей в группе выбывания и избежала понижения в классе.