ОФИЦИАЛЬНО. Нива Тернополь осталась без главного тренера
Александр Стахив покинул клуб
«Нива» Тернополь официально сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Александром Стахивым.
Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Нивы» в сентябре 2023 года. В декабре прошлого года специалист избавился от приставки «исполняющий обязанности» и стал полноценным наставником команды.
Под руководством Стахива «Нива» суммарно провела 20 матчей в Первой лиге: 6 побед, 8 ничьих и 6 поражений. Команда завершила сезон третьей в группе выбывания и избежала понижения в классе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник пообщался со СМИ перед матчем против Молдовы
В символическую команду попали три действующих игрока сборной